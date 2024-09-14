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اقتصاد

أسباب تهافت المستثمرين على شراء الذهب ومفاجأة بنهاية 2024

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

مؤشر الذهب عالميا، تشهد عقود الذهب الآجلة (CME) إقبالًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد بالتزامن مع تسجيل سعر المعدن الأصفر أرقامًا قياسية جديدة، حيث يتهافت المستثمرون على الذهب وسط توقعات متنامية بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيبدأ دورة تخفيض أسعار الفائدة قريبا، لينظر إلى المعدن النفيس على أنه ملاذ آمن في ظل مخاوف جيوسياسية مستمرة في منطقة الشرق الأوسط، وحرب روسيا وأوكرانيا، والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
 

اقرأ التالى: الذهب يواصل رحلة الصعود عالميا

 

مؤشر الذهب - فيتو 

 

خبير يتوقع سعر الأونصة عالميا نهاية 2024 

ومن جانبه قال الدكتور وليد سويدان لـ “ فيتو ”: سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في أسبوعين خلال حركة التداولات، مع فتح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الباب أمام خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر في سبتمبر الجاري ويعتبر هذا التوقع كلمة السر وراء ارتفاع أسعار الذهب عالميا، حيث  صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.77% عند 2578 دولارا للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1% إلى 2606 دولارات للأوقية.

وأشار سويدان إلى أن هناك نقاط دعم جيدة لأسعار الذهب عند مستوى يتراوح بين 2450 و2460 دولارا، وبحلول نهاية العام من المتوقع أن يتم تداول الذهب عند مستوى 2600 دولار مدفوعا بتيسير السياسة النقدية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية المستمرة.

 

وليد سويدان - فيتو 

 

ما هو متوسط حجم التداول اليومي على عقود الذهب عالميا ؟

وتابع سويدان قائلا: بلغ متوسط حجم التداول اليومي لتقييم سيولة ومستوى نشاط المشتقات المالية 99,527 عقدا حتى 11 سبتمبر الحالي، متجاوزا الحجم الإجمالي لسنة 2020 بالكامل والذي بلغ أعلى مستوى له عند 86,101 عقد، وفق بيانات بورصة عقود المشتقات في الولايات المتحدة الأمريكية.
 

النمو القوي لعقود الذهب الصغيرة مع ارتفاع أسعار السبائك 

جدير بالذكر يتزامن النمو القوي لعقود الذهب الصغيرة مع تراجع مؤشر الدولار العالمى وارتفاع أسعار السبائك بنحو 25% العام الجاري، إذ سجلت أرقاما قياسية على نحو متكرر، حيث يرتبط طلب الأفراد عادة بعلاقة طردية قوية مع حركة أسعار الذهب، لا سيما عندما يكون في اتجاه صعودي.

 

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