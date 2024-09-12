البورصة المصرية، صعود هامشي لـ EGX 30 و108 آلاف عملية بختام التعاملات

البورصة المصرية، تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام حركة تداولات جلسة اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024، بإجمالي عدد عمليات بلغت 108 آلاف عملية تداول، حيث شهدت تعاملات جلسة اليوم تراجع للمؤشرات باستثناء صعود هامشي للمؤشر الرئيسي EGX30، بارتفاع أسهم البنك التجاري الدولي.

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حركة تداولات ختام جلسة اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 30497 نقطة.

تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 7093 نقطة.

هبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 10131 نقطة.

انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2914 نقطة.

وخلال السطور التالية ترصد لكم “فيتو” لحظيا حركة الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بحركة تداولات جلسات البورصة المصرية.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا بحركة التداولات

اكرو مصر.

العربية لاستصلاح الاراضى.

غاز مصر.

الصناعات الهندسية.

مرسيليا.

مؤشرات - فيتو

الأسهم الأكثر انخفاضًا بحركة التداولات

الاسكندرية الوطنية.

المطورون العرب.

القاهرة الوطنية.

كوبر للاستثمار.

جراند انفستمنت.