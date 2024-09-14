زغلول صيام يكتب: عندما تكون هناك رابطة فوق الحساب واتحاد ضعيف فلا تنتظروا خيرًا من كرة القدم المصرية؟!

عندما ترى هيئة رياضية تتمتع بحصانة قد لا تتمتع بها جهات تفوقها مئات المرات، فلا بد أن تندهش.. كل الجهات تخضع للرقابة وليست الأمور "سداح مداح" من أكبرها وأهمها لأصغرها، إلا رابطة أندية الدوري الممتاز المصري، من الواضح أنها لا تخضع لأي رقابة سواء من الجهاز المركزي للمحاسبات أو غيره من الجهات الرقابية! وعلى ما يبدو أنها فوق الحساب!

حسب لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ظهرت رابطة أندية الدوري الممتاز للحياة وأصبح لها حساب خاص منذ ما يزيد على العامين، وبمقتضاه أصبحت الرابطة تبرم عقودًا وخلافه، ولكن لا أحد يحاسبها. المفترض أن تكون هناك ميزانية وحساب ختامي لها كل عام تعرضه على الجمعية العمومية - الـ18 نادي - الذين يختلفون من عام لآخر، ولكن لا الرابطة تعرض حسابًا ولا الأندية تسأل عن الحساب.

أمس، وهو يوم جمعة عطلة رسمية، ظهر خطاب ممهور باسم مدير إداري الرابطة يعلن فيه أندية الدوري الممتاز بعقد اجتماع يوم الأربعاء 18 سبتمبر بمقر مشروع الهدف - التابع لاتحاد الكرة - بدعوى مناقشة جميع المقترحات المقدمة لشكل الدوري الموسم المقبل...!!!!

نعم... بجد هو فيه إيه... العالم بدأ مسابقاته وقرب يخلص الدور الأول وحضرتك بتقول مقترحات الموسم القادم الذي لا يعرف أحد متى وأين وفين؟!

نعم، هو حضرتك مجلس رابطة أندية الدوري الممتاز مش انتهى دوره والمفروض (بخ) وإلا هو إيه؟! منين بيودي فين؟! مش المفروض أن اتحاد الكرة كان يعلن الأندية بفتح باب الترشيح لانتخاب رابطة جديدة لأن الرابطة القديمة خلاص!!!

وطبعًا في كل تلك الأحداث يظهر اتحاد الكرة بمنظر المغلوب على أمره... مش عارف ليه بفتكر العريس المغلوب على أمره في فيلم التجربة الدنماركية...

يعني حضرتك المفروض أنت من تدير ولكن تركت هؤلاء يعبثون بكرة القدم المصرية، لا سيما بعد الاختفاء الإعلامي لرئيس الرابطة!!!

وما زال عامر حسين يعبث هو الآخر بمقدرات الكرة المصرية وينوي عرض مقترحاته ونحن لا نريد واحدًا منها... لا نريده متطوعًا أو بأجر لأنه ثبت بالدليل القاطع أنه ليس أهلًا لما أسند إليه!!! هو مستتر وراء الرابطة ولكن مصر كلها تعرف أنه وراء المقترحات الخايبة.

القاصي والداني يعرف من يدير الأمور ويشغبط بقلمه على كل أمل في نجاح منظومة كرة القدم المصرية... هل سألتم الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني عن رأيه في تصورات الدوري الجديد؟! هل سألتم علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة عن رأيه في مقترحات جدول الدوري؟! هل سألتم الأجهزة الفنية لباقي المنتخبات عن رأيها فيما تصورتم؟!

إنها الفوضى الرياضية بعينها ما يحدث على الساحة ولا تعطي بارقة أمل واحدة في طفرة رياضية أو مواكبة ما يحدث في دول الجوار على الأقل.

وآخر الكلام

طالما استمرت الأمور على ما هي عليه فلن ننتظر خيرًا من الكرة المصرية حتى لو كسبنا بوتسوانا الهزيلة عشرة صفر... لن ننتظر خيرًا من كرة القدم المصرية طالما سيطر عليها من ليس لهم علاقة بها.

لم يعد الأمر قاصرًا على إشراف على مسابقة الدوري بل وصل إلى تعيين إداريين ليسوا أهلًا لمناصبهم ومراقبين من أجل الوجاهة والاسترزاق بدليل أن صاحبنا حسم أمر من سيراقبوا السوبر الهزيل في الإمارات.

ملحوظة

أمر طبيعي أن يحدث هذا في ظل وزارة شباب ورياضة لا تراقب ولا تحاسب وإنما تبارك على طول الخط.

معلومة

لما اتحاد الكرة يقبض موظفيه نصف راتب عن شهر أغسطس تدرك أنه أوشك على الإفلاس وأننا حذرنا من هذا المصير منذ فترة طويلة ولكن...

