السبت 14 سبتمبر 2024
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ضبط مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بالقليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية  بالقليوبية من ضبط مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

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ضبط مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص  بالقليوبية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الخانكة – له معلومات جنائية) بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وقيامه بالترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات السفر وعدد من عقود العمل لراغبى السفر للعمل بالخارج – 5 دفتر إستلام نقدية – 2 أكلاشيه خاص بالشركة – إعلانات خاصة بالشركة – طلبات توظيف لمواطنين راغبى السفر – هارد كمبيوتر – مبلغ مالى – 16 هاتف محمول خاصين بالشركة للتواصل مع عملائه)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

 

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