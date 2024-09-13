محافظ القليوبية: إنهاء 60% من حجم المتقدمين للحصول على شهادة البيانات في مخالفات البناء

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًّا بملف التصالح وتقنيين أوضاع المخالفات، مشيرًا إلى أنه يلتقي رؤساء المدن من مرة إلى مرتين أسبوعيًّا.

وأضاف في تصريح خاص لفيتو: "وضعنا مستهدفًا يوميًا وأسبوعيًّا ساهم في رفع نسب التقديم وأيضا حجم إنهاء الملفات والحصول علي شهادة البيانات حيث كان المستهدف إنهاء 60% من حجم المتقدمين وبعدها 80الي 90% ونستهدف خلال الأشهر المقبلة الوصول إلى 100%.

محافظ القليوبية، أرى بعيني كل شيء قبل أن أقرأ التقارير المكتوبة.

وأوضح أنه تعود أن يفعل مع كل مشروع يتعامل معه يضع الخطط والرؤى الحالية والمستقبلية في إطار المعطيات على أرض الواقع.

وتابع:" من أول يوم وأنا أزور المناطق المختلفة في القليوبية وأرى بعيني كل شيء قبل أن أقرأ التقارير المكتوبة، كما أدرس الموارد المتاحة ويحاول تعظيم الاستفادة منها وتحويل التحديات إلى فرص".