ضبط مصنع كبتاجون ومخدرات بـ 41 مليون جنيه بحوزة 27 متهمًا

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بمشاركة مديريات أمن (الإسماعيلية - الشرقية - قنا – الإسكندرية – سوهاج – المنوفية – القليوبية – المنيا) من ضبط (18 قضية بإجمالى 27 متهما).

وعثر بحوزتهم على (257 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 18 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 10 كيلوجرامات لمخدر الأفيون –6 كيلو جرامات لمخدر الآيس "شابو"–10 آلاف قرص مخدر لعقار الكبتاجون).

كما تم ضبط (3 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 8 قطع سلاح أبيض – 3 سيارات - 2 دراجة نارية – 4 ميزان – ماكينة تصنيع –150 كيلو جرام من المواد المستخدمة فى التصنيع – 3 أسطمبة لتصنيع الكبتاجون – أدوات ومعدات تصنيع – مبالغ مالية "من متحصلات الإتجار فى المواد المخدرة").

وتوالى الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وضبط العناصر القائمة على ترويجها، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى ( 40,8 مليون جنيه ).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.