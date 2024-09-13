الجمعة 13 سبتمبر 2024
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محافظات

جالسا على الحصيرة، وزير الري يلتقي مزارعي القليوبية لتقييم الموسم الصيفي

وزير الري في لقاء
وزير الري في لقاء مع المزارعين، فيتو

 قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم الجمعة بزيارة لمحافظة القليوبية لتفقد حالة الترع بنطاق المحافظة، وجلس وسط المزارعين على الحصيرة في الحقول.

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وزير الري يتفقد يتفقد الترعة الباسوسية

وخلال الزيارة تفقد الدكتور سويلم حالة المياه بترعة الباسوسية وفروعها (جنابية الباسوسية) بمركز القناطر، وترعة السيسى بمركز طوخ.

وقد وجه الدكتور سويلم بسرعة اتخاذ إجراءات الحفاظ على قطاع ترعة الباسوسية، والتأكيد على مراعاة الأسلوب الفني الأمثل خلال تنفيذ عمليات التطهير مع العمل عن طريق صنادل للحفاظ على القطاع المائي للترعة، مع رفع نواتج التطهيرات الموجودة على جسور الترعة بشكل فورى، مع عمل سور أمام الكتلة السكنية بالكيلو ١٣.٥٠ على ترعة جنابية الباسوسية، مع مراجعة موقف مآخذ وفتحات الري ومصادر ريها سواء من ترعة الباسوسية أو ترعة جنابية الباسوسية.

والتقى الدكتور سويلم عددا من المنتفعين وأعضاء رابطة ترعة جنابية الباسوسية إحدى الترع الفرعية الآخذة من ترعة الباسوسية، مشيدا بدور الرابطة فى التعامل بفاعلية مع إدارة المياه على الترعة، مؤكدا على دور الروابط فى متابعة تطبيق المناوبات والتأكيد على أن تطهير المساقي الخصوصية هو مسئولية المنتفعين أنفسهم وروابط مستخدمي المياه بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

كما وجه بقيام المركز القومى لبحوث المياه بعمل دراسة شاملة للمنطقة بالكامل تتضمن مغذيات ترعة الباسوسية وفروعها، لحل المشكلة الواقعة بين نطاقي قريتي بهاده والبرادعى بمركز القناطر الخيرية بالقليوبية.

وزير الري، موقف تنفيذ وجودة تطهيرات الترع والمصارف بالقليوبية
كما وجه الدكتور سويلم لكل من مصلحة الرى وهيئة الصرف بمراجعة موقف تنفيذ وجودة تطهيرات الترع والمصارف بالإدارات العامة لرى وصرف القليوبية والإفادة بشكل  عاجل بتقرير مصور  فى هذا الشأن.

كما تفقد الدكتور سويلم مزارع البساتين بزمام ترعة السيسى، مشيدا بدور التوجيه المائي فى تعريف المزارعين بفوائد التحول للرى الحديث، والتأكيد على دور روابط مستخدمى المياه فى تطهير المساقى وتأكيد التزام المزارعين بمناوبات الرى، مع التوجيه بإصلاح البوابات الواقعة على الترعة لتعزيز التحكم في عملية إدارة المياه.

هذا وقد وجه الدكتور سويلم حيال ترعة الحيانية وترعة كومبتيل (الحصة).. بدراسة منظومة الري ورفع كفاءتها بهما،  والتنسيق بين ادارة التوجيه المائي وإدارة الري لتطهير المساقي الخاصة بالمنطقة من خلال المنتفعين وعلي نفقتهم وبالتنسيق مع أجهزة الزراعة أعمالا لمواد القانون الصادرة بهذا الشأن.

مؤكدا  علي أن نظام التطوير المطبق الذي اعتمدته الوزارة حاليًا هو نقطة الرفع الواحدة والسمادة والفلاتر المشتركة بين المزارعين.

كما وجه بسرعة التطهير أمام الصاولات على ترع السيسي والباسوسية وكومبتيل والحياني والسبيل.

 

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الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم محافظة القليوبية مركز طوخ وزير الموارد المائية والري وزير الموارد المائية

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