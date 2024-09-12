السجن 3 سنوات لـ4 شقيقات بتهمة التعدي على جارتهن في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيري، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن لمدة 3 سنوات، لـ4 شقيقات، لاتهامهن بالتعدي بالضرب على جارتهن بسبب خلافات ونزاع بينهن على مسكن بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

أمر الإحالة في معاقبة متهمات بالتعدي بالضرب على جارتهن بالقليوبية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6680 لسنة 2023 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 3668 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "صابرين ح إ"، 38 سنة، و"منال ح إ"، 36 سنة، و"مسعدة ح إ"، 47 سنة، و"إلهام ح إ"، 46 سنة، لأنهم في يوم 15 / 3 / 2023 بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، أحدثوا إصابة المجني عليها "فرح ب"، بأن تعدوا عليها بالضرب ودفعتها الثالثة مسقطة إياها أرضًا ووجهت لها ضربة بالأداة حوزتها محدثة ما بها من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تمثلت إعاقة عند ثنى الركبة اليسرى ونهاية ثنى مفصل الفخذ الأيسر وتقدر نسبتها بخمسة عشر بالمائة 15%، وذلك حال تواجد باقى المتهمات على مسرح الجريمة للشد من أزرها على النحو المبين بالتحقيقات.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهمات حازن وأحرزين أدوات "حجارة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

واستمعت محكمة جنايات بنها، لشهادة المجني عليها، فرح بيومي محمد رمضان، 70 سنة، ربة منزل، ميت كنانة مركز طوخ، والتي أكدت قيام المتهمات بالتشاجر مع نجلها على إثر خلافات ونزاع بينهم على مسكن وحال تدخلها قامت المتهمة الثالثة بدفعها مسقطة إياها أرضًا وتعدت عليها بالضرب باستخدام أداة "حجر"، فأحدثت إصابتها بالقدم اليسرى والموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر نسبتها بنحو 15%، وذلك في تواجد باقى المتهمين بمحل الواقعة، وأضافت باتهامهن بإحداث إصابتها.