موعد ومكان تشييع جنازة الفنانة ناهد رشدي
وفاة ناهد رشدي، توفيت الفنانة القديرة ناهد رشدي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 68 عامًا.
ونعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة الراحلة وكشف عن موعد تشييع الجنازة قائلًا إن جنازة الفنانة الراحلة ناهد رشدي ستقام عصر اليوم السبت من مسجد الكواكبي بمنطقة العجوزة.
وفاة الفنانة ناهد رشدي
وأعلنت دينا سعد، ابنة الفنانة ناهد رشدي، وفاة والدتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وكتبت دينا: “لله ما أخذ ولله ما أعطى، انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله”.
من هي ناهد رشدي
تخرجت الفنانة الكبيرة ناهد رشدي من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982. اكتسبت شهرتها من خلال ظهورها المكثف في المسلسلات التلفزيونية، خاصة في فترة التسعينيات. ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها خلال تلك الفترة: مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" مع نور الشريف، و"أرابيسك"، و"هوانم جاردن سيتي"، و"الزيني بركات".
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