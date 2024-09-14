فوائد الافوكادو، ينظم مستوى السكر بالدم ويخفض الكوليسترول

فوائد الأفوكادو، الأفوكادو من الفاكهة الشهيرة التي اشتهرت مؤخرًا ورغم أنها تباع بأسعار خيالية إلا أن لها عشاقها حيث تقدم كعصير أو كمقبلات وأيضًا في وصفات العناية بالبشرة والشعر.

وفوائد الافوكادو، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الأفوكادو هو فاكهة غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة التي تقدم فوائد صحية متعددة.

عناصر غذائية مهمة موجودة في الأفوكادو

وأضاف السيد، ويعتبر الأفوكادو مصدر ممتاز للدهون الصحية، حيث يحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، خصوصًا الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة مثل الأحماض الأوليك، هذه الدهون تلعب دورًا هامًا في تعزيز صحة القلب من خلال تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، وتساهم الدهون الصحية في تحسين امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، مثل الفيتامينات A وD وE وK، كما أنه مصدر غني بمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، فهو يحتوي على فيتامين C، الذي يعزز من وظيفة الجهاز المناعي ويساعد في حماية الجسم من الأمراض، كما يحتوي على فيتامين E، وهو مضاد أكسدة قوي يحمي الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، ويعزز صحة البشرة، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الأفوكادو على البوتاسيوم بكميات أكبر من الموز، مما يساعد في تنظيم ضغط الدم ودعم وظائف القلب.

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فوائد الأفوكادو للصحة

وتابع، أن من فوائد الأفوكادو التى تدفعنا لتناوله:

يحتوي الأفوكادو على مستويات عالية من الألياف الغذائية، التي تساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، والألياف تعمل على تعزيز حركة الأمعاء، مما يساعد في الوقاية من الإمساك ويعزز من صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

الألياف الموجودة في الأفوكادو تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعل الأفوكادو خيارًا مناسبًا للأشخاص المصابين بمرض السكري أو أولئك الذين يسعون للحفاظ على مستويات السكر تحت السيطرة.

يحتوي الأفوكادو على مجموعة من المركبات النباتية المفيدة، مثل اللوتين والزياكسانثين، والتي تدعم صحة العين وتقلل من خطر الأمراض المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

وأوضح الدكتور أحمد السيد، يعتبر الأفوكادو من الفواكه القيمة التي توفر فوائد صحية متنوعة بفضل محتواه الغني من الدهون الصحية، الألياف، الفيتامينات، والمعادن، وبالتالي يمكن أن يكون إضافة مفيدة إلى النظام الغذائي، مما يساهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض.