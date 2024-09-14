تخفيضات على أسعار حلوى المولد النبوي.. تجار: انخفاض مبيعات موسم 2024.. واستعدادات المواطنين للعام الدراسي الجديد «السبب»

أسعار حلوى المولد النبوي اليوم في الأسواق، قدمت عدد من المحال التجارية في المناطق الشعبية عروض وتخفيضات على أسعار حلوى المولد النبوي 2024، بالتزامن مع حلول الاحتفالات غدًا الأحد الموافق 15 سبتمبر الجاري، وذلك وفقًا لتجار تحدثوا لـ «فيتو» خلال جولة ميدانية.

أسعار حلوى المولد النبوي اليوم، فيتو

قلة مبيعات الحلوى خلال موسم المولد 2024

وعبر أصحاب محال بيع الحلويات عن قلقهم بسبب قلة مبيعات الحلوى خلال موسم المولد 2024، على عكس كل السنوات الماضية.

أسعار حلوى المولد النبوي اليوم، فيتو

موسم حلوى المولد 2024 «انضرب»

وقالوا إن موسم حلوى المولد 2024 «انضرب»، وأن حركة المبيعات فيه قليلة مقارنة بالمواسم السابقة، خاصة مع تزامن احتفالاته مع استعداد المواطنين لدخول العام الدراسي الجديد، الذي أصبح أولوية ومعه حتى يومنا هذا مبيعات حلوى المولد انخفضت جدًا مقارنة بالأعوام السابقة.

أسعار حلوى المولد النبوي اليوم، فيتو

مبيعات حلوى المولد قليلة جدًا خلال الموسم الجاري

وتابعوا: بالرغم من أن احتفالات المولد النبوي غدًا الأحد؛ إلا أن المبيعات قليلة جدًا، وحتى المواطنين الذين اشتروا حلوى المولد حتى الآن، اكتفوا بشراء قطع محدودة من الحلوى وليس علب كما في السابق.

أسعار حلوى المولد النبوي اليوم، فيتو

المحال اضطرت لتقديم تخفيضات في ذروة الموسم لتنشيط حركة المبيعات

وأضافوا أن بعض المحال التجارية قدمت عروض وتخفيضات على أسعار حلوى المولد لعل المبيعات تنشط، على أمل إنقاذ موسم المولد النبوي.

أسعار حلوى المولد النبوي اليوم، فيتو

بدء العام الدراسي فرصة لبيع حلوى المولد بعد انتهاء الموسم

فيما يرى عدد آخر من التجار أن هناك فرصة لبيع حلوى المولد لكن بعد انتهاء الموسم، وهي مع بدء العام الدراسي في المدارس الحكومية الأسبوع المقبل، الذي معها سيقبل الطلبة على شراء حلوى المولد النبوي بالقطعة، وعليه ستباع الكميات ولكن على شهرين مقبلين، ومدة الصلاحية لحلوى المولد تتحمل 7 أشهر، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة فإن هذه المدة تتقلص إلى 3 أشهر.

أسعار حلوى المولد النبوي اليوم، فيتو

أسعار حلاوة المولد النبوي بعد التخفيضات

وعن أسعار حلاوة المولد النبوي بعد التخفيضات في المحال التجارية بالمناطق الشعبية؛ أوضحوا أنها كالآتي:

سعر حلاوة المولد القرص في المحال التجارية

بلغ سعر قرص حمص 12 سم نحو 112 جنيهًا

بلغ سعر قرص سمسم 12 سم نحو 112 جنيهًا

بلغ سعر قرص فول سوداني 12 سم نحو 112 جنيهًا

بلغ سعر قرص حمص 8 سم نحو 124 جنيهًا

بلغ سعر قرص سمسم 8 سم نحو 124 جنيهًا.

بلغ سعر قرص فول سوداني 8 سم نحو 124 جنيهًا

سعر حلوى المولد النبوي 2024 في المحال التجارية

بلغ سعر سكينة حمص نحو 174 جنيهًا.

بلغ سعر سكينة فولية نحو 174 جنيهًا.

بلغ سعر سكينة سمسمية نحو 174 جنيهًا.

أسعار حلوى المولد النبوي اليوم، فيتو

أسعار الملبن ضمن حلوى المولد 2024

بلغ سعر ملبن سادة أو جيلي نحو 92 جنيهًا. بلغ سعر ملبن فول نحو 144 جنيهًا. بلغ سعر ملبن زبيب نحو 146 جنيهًا. بلغ سعر ملبن بندق نحو 240 جنيهًا. بلغ سعر ملبن لوز نحو 210 جنيهات. بلغ سعر ملبن رش عين جمل نحو 210 جنيهات. بلغ سعر ملبن فستق نحو 260 جنيهًا. بلغ سعر ملبن حبل عين جمل نحو 280 جنيهًا.

أسعار حلوى المولد النبوي اليوم، فيتو

أسعار المربى ضمن حلوى المولد 2024

بلغ سعر مربى زبيب نحو 160 جنيهًا. بلغ سعر مربى لوز المولد نحو 170 جنيهًا. بلغ سعر مربى بندق نحو 210 جنيهات. بلغ سعر مربى فستق نحو 240 جنيهًا.

أسعار السندوتش ضمن حلوى المولد 2024

بلغ سعر سندوتش دومية نحو 152 جنيهًا.

بلغ سعر سندوتش فول قمر الدين نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر سندوتش زبيب قمر الدين نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر سندوتش بندق قمر الدين نحو 210 جنيهات.

بلغ سعر سندوتش فستق قمر الدين نحو 435 جنيهًا.

أسعار حلوى المولد النبوي اليوم، فيتو

أسعار النوجا ضمن حلوى المولد 2024

بلغ سعر نوجا دومية نحو 180 جنيهًا. بلغ سعر نوجا فول نحو 130 جنيهًا. بلغ سعر نوجا قمر الدين نحو 140 جنيهًا. بلغ سعر نوجا بندق نحو 190 جنيهًا. بلغ سعر نوجا فستق نحو 260 جنيهًا.

أسعار القشطة ضمن حلوى المولد 2024

بلغ سعر قشطة سادة نحو 142 جنيهًا.

بلغ سعر قشطة فول نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر قشطة زبيب نحو 164 جنيهًا.

بلغ سعر قشطة بندق نحو 184 جنيهًا.

بلغ سعر قشطة لوز نحو 184 جنيهًا.

بلغ سعر قشطة فستق نحو 220 جنيهًا.

أسعار حلوى المولد النبوي اليوم، فيتو

أسعار الدومية ضمن حلوى المولد 2024

بلغ سعر دومية فول نحو 130 جنيهًا. بلغ سعر دومية بندق نحو 240 جنيهًا.

سعر حلوى المولد 2024 في المحال التجارية

بلغ سعر جوزهند فرن نحو 192 جنيهًا.

بلغ سعر حندوقة نحو 128 جنيهًا.

بلغ سعر بسيمة مكسرات مولد نحو 185 جنيهًا.

بلغ سعر شكلمة مولد نحو 224 جنيهًا.

بلغ سعر كاساتا حمام نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر كاساتا لديدة نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر فرحانة نحو 92 جنيهًا.

بلغ سعر تورتة جوزهند مولد نحو 57 جنيهًا.

أسعار حلوى المولد النبوي اليوم، فيتو

سعر حلاوة المولد 2024 في المحال التجارية

بلغ سعر هريسة سادة مولد نحو 142 جنيهًا. بلغ سعر بندقية نحو 48 جنيهًا. بلغ سعر لوزية نحو 38 جنيهًا. بلغ سعر فستقية نحو 84 جنيهًا. بلغ سعر طبق حمام مكسرات نحو 38 جنيهًا. بلغ سعر قرص علف مخصوص نحو 55 جنيهًا.

سعر بورمة حلوى المولد 2024 في المحال التجارية

بلغ سعر بورمة جوزهند وتمر نحو 162 جنيهًا.

بلغ سعر بورمة جوزهند دومية نحو 162 جنيهًا.

بلغ سعر بورمة جوزهند وفول قمر الدين نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر بورمة جوزهند وزبيب نحو 180 جنيهًا.

بلغ سعر بورمة بندق قمرالدين نحو 220 جنيهًا.

بلغ سعر بورمة فستق قمرالدين نحو 440 جنيهًا.