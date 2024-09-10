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طريقة عمل حلوى المولد بأنواعها المختلفة في المنزل بأقل التكاليف

حلوى المولد النبوي،
حلوى المولد النبوي، فيتو

طريقة عمل حلوى المولد، حلوى المولد من الحلوى الشعبية المميزة والشهيرة التى يعشقها الكبار والصغار وعادة تقدم فى مصر بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وطريقة عمل حلوى المولد، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تحرص ربات البيوت على تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائها جاهزة بأسعار خيالية.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل حلوى المولد في المنزل.

أولا الفولية:

مكونات عمل الفولية:

كوب فول سوداني مقشر

كوب سكر

نصف كوب ماء

عصرة ليمون

طريقة عمل الفولية:

  • ضعي السكر والماء في قدر على نار متوسطة مع التحريك حتى يذوب السكر تمامًا.
  • أضيفي عصرة الليمون واتركي الخليط ليغلي حتى يتحول إلى لون ذهبي فاتح.
  • أضيفي الفول السوداني واخلطي جيدًا.
  • صبي الخليط في صينية مدهونة بالزيت، واتركيها لتبرد ثم قطعيها.

ثانيا السمسمية

مكونات عمل السمسمية:

كوب سمسم محمص

كوب سكر

نصف كوب ماء

عصرة ليمون

طريقة عمل السمسمية:

  • ضعي السكر والماء في قدر على نار متوسطة حتى يذوب السكر تمامًا.
  • أضيفي عصرة الليمون واتركي الخليط ليغلي حتى يتحول إلى لون ذهبي.
  • أضيفي السمسم المحمص واخلطي جيدًا.
  • صبي الخليط في صينية مدهونة بالزيت واتركيها لتبرد ثم قطعيها.
حلوى المولد 

ثالثا الحمصية

مكونات عمل الحمصية:

كوب حمص محمص

كوب سكر

نصف كوب ماء

عصرة ليمون

طريقة عمل الحمصية:

  • ضعي السكر والماء على نار متوسطة حتى يذوب السكر.
  • أضيفي عصرة الليمون واتركي الخليط ليغلي حتى يصبح لونه ذهبيًا.
  • أضيفي الحمص وامزجي جيدًا.
  • صبي الخليط في صينية مدهونة بالزيت واتركيها لتبرد، ثم قطعيها.

رابعا الملبن

مكونات عمل الملبن:

2 كوب سكر

2 كوب ماء

2 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة

ملعقة كبيرة ماء ورد

نشاء للتغطية

طريقة عمل الملبن:

  • ذوبي الجيلاتين في نصف كوب من الماء واتركيه جانبًا.
  • في قدر آخر، ضعي السكر وباقي الماء على النار حتى يذوب السكر تمامًا.
  • أضيفي الجيلاتين المذاب وماء الورد وامزجي جيدًا.
  • اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزيت، واتركيه ليبرد ويجمد.
  • قطعي الملبن وغطّيه بالنشا.

نصيحة:

-تأكدي من تبريد الحلوى جيدًا قبل التقطيع للحفاظ على شكلها، وبعد تحضير حلوى المولد وتقطيعها يفضل تغليفها في ورق زبد ورصها فى علبة جافة محكمة الغلق وفتحها عند التقديم للحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة.

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اعرفى السعرات الحرارية الموجودة في حلوى المولد بالجرام

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