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العلبة بـ 150 جنيها، أسعار وأنواع حلوى المولد بالدقهلية (فيديو وصور)

حلوى المولد النبوي
حلوى المولد النبوي في الدقهلية، فيتو

أجرت فيتو بثًّا مباشرًا تحت عنوان إزاي تختار وتشتري.. العلبة تبدأ بـ 150 جنيهًا.. أسعار وأنواع حلوى المولد بالدقهلية.

وتشهد محافظة الدقهلية مراسم للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف 2024، والتي يعد شراء وتناول حلوى المولد من أبرز العادات المصرية المتوارثة عبر أجيال.

ويعد أحمد العبودي أشهر وأقدم  بائع حلوى بمدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية للتعرف على أنواع الحلوى والجديد فيها.

قال العبودي: "نصف قرن تاريخ في الصنعة متوارثة أبا عن جد وهورثها لأولادي"، مؤكدًا أن جميع أفراد العائلة تمتهن المهنة الزوجة والأبناء معه يد بيد. 

وأشار العبودي إلى أن أسعار حلوى المولد تبدأ من 150 جنيه وأغلى كيلو بـ 180 جنيهًا، تم تشكيلة متنوعة من النوجا والسمسمية والسودانية والفولية وجوز الهند واللديدة، وكل شخص يختار تشكيلته كما طاب له.

وأكد أن الإقبال كبير على الحلوى بدون سعرات حرارية عالية والنواعم وهي عبارة عن حلوى سودانية مطحونة يعشقها الصغار وكبار السن ومن يعانون من ألم الأسنان. 

ونجح العبودي في تنويع وتطوير صناعة الحلوى بعمل أشكال ملبن قلوب ومطعمة بالكرسبي الملون الجاذب للأطفال.

وشدد العبودي على أن أسعار حلوى المولد النبوي الدايت تتميز بأنها قطع صغيرة الحجم، وخفيفة الوزن وتشهد إقبالًا كبيرًا هذا العام.

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