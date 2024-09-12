مكونات حلوى المولد ومخاطرها على الأصحاء وأصحاب الأمراض المزمنة

تحتفل الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف بعد أيام قليلة وهي احتفالية مقدسة واعتاد المصريون على تناول حلوى المولد خلال هذه الاحتفالية كمظهر من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي.

وحلوى المولد تعتبر حلوى مميز ومصنوعة من الجيلاتين والسكر والسمن والدقيق والمكسرات والنشاء وبالتالي تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكريات والدهون، لذا يجب تناولها بحذر حفاظا على الصحة.

مكونات حلوى المولد

وتقول الدكتورة إيناس صبري الصعيدي أستاذة التغذية وعلوم الأطعمة، فى لقائها ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر فضائية القناة الأولى، إن حلوى المولد تحتوى على المكسرات وهى عالية الدهون وكذلك تحتوى على السكر والدهون والسعرات الحرارية وجميعها مواد نضرة بالصحة لأنها ترفع مستوى السكر بالدم والكوليسترول والضغط لذا يجب تناولها بحذر وبكميات قليلة حفاظا على الصحة.

مخاطر حلوى المولد على الأصحاء

وأضافت إيناس، أنه عند تناول حلوى المولد تدخل الجسم كميات كبيرة من السكريات ما يرفع مستوى الأنسولين بالدم حيث يقوم البنكرياس بإفراز الأنسولين بكميات كبيرة ما يشكل خطورة إلى الحسم ويرهق البنكرياس ويضعفه.

مخاطر حلوى المولد على مرضى السكر

وتابعت، أما إذا تناول مرضى السكر حلوى المولد بكميات كبيرة تدخل الجسم نسبة عالية من السكريات ويعجز الأنسولين عن حرقها مايسبب مشاكل بالمخ والأوعية الدموية والكلى وغيرهم وبالتالى يتعرض مريض السكر لمضاعفات خطيرة، لذا يجب الحذر وعدم تناول حلوى المولد بإفراط، وأيضا عدم تناولها عند الشعور بالجوع لأن ذلك يدفعنا لتناول كميات كبيرة منها.