الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تأجيل الانتخابات الوطنية في جنوب السودان لمدة عامين

رئيس جنوب السودان،
رئيس جنوب السودان، فيتو

أعلنت رئاسة جنوب السودان، في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، عن تأجيل الانتخابات الوطنية التي طال انتظارها حتى ديسمبر 2026، ما يبرز التحديات التي تواجه عملية السلام الهشة في البلاد.

تأجيل الانتخابات الوطنية في جنوب السودان لمدة عامين 

وقال مكتب الرئيس سيلفا كير ، في بيانه المنشور على فيسبوك: "أعلنت الرئاسة بقيادة الرئيس سيلفا كير ميارديت تمديدًا للفترة الانتقالية في البلاد مدته عامان، بالإضافة إلى إرجاء الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها مبدئيًا في ديسمبر 2024، إلى 22 ديسمبر 2026".

txt

خبير موارد مائية: مصر أنهار بلا ماء ومستقبلها المائي في جنوب السودان

txt

الاتفاقية تهدد حصة مصر والسودان من نهر النيل وتضرب عرض الحائط بثلاث اتفاقيات سابقة.. «عنتيبى».. سلاح جديد فى وجه مصر.. تصديق جنوب السودان على الاتفاقية بعد زيارة مهمة لوزير الرى لجوبا

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جنوب السودان السودان الانتخابات الوطنية فيسبوك سيلفا كير

مواد متعلقة

خبير موارد مائية: مصر أنهار بلا ماء ومستقبلها المائي في جنوب السودان

الاتفاقية تهدد حصة مصر والسودان من نهر النيل وتضرب عرض الحائط بثلاث اتفاقيات سابقة.. «عنتيبى».. سلاح جديد فى وجه مصر.. تصديق جنوب السودان على الاتفاقية بعد زيارة مهمة لوزير الرى لجوبا

إثيوبيا تقع في فخ عنتيبي، خبير مياه يكشف تأثر مصر بتوقيع جنوب السودان على الاتفاقية

الأكثر قراءة

أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد.. ما ترتيب كريستيانو رونالدو؟ (إنفوجراف)

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

بدء تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني للمرحلة الثالثة للتنسيق

أول تعليق من الزمالك على قمصان الفريق الجديدة

وصفهم بالميليشيا الوقحة، الصدر يطرد جميع المنتمين لمجموعة "أزهريون" من سرايا السلام

أحمد فهمي: تزوجت مبكرا لهذا السبب وبحب شكل ياسمين عبد العزيز (فيديو)

كم سجل سعر الجنيه الذهب مساء الجمعة 13 سبتمبر 2024؟

متعفنة وبها طلق ناري بالصدر، تفاصيل معاينة جثة عثر عليها بالطالبية

ads

منوعات

المزيد

الهلال الأحمر ينقذ معتمرا إندونيسيا توقف قلبه

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

يبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية، رصد عنقود نجمي في سماء الإمارات

بملايين الدولارات، عرض الدستور الأمريكي للبيع في مزاد علني

المزيد

خدمات

المزيد

شروط وإجراءات دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر القصدير اليوم الجمعة في البورصات العالمية

أسعار النحاس اليوم الجمعة 13 -9-2024 في الأسواق

انخفاض البلدي، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الدرجة والدركة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، مُحَمَّد بْن طلحة "السجَّاد سماه النبي محمدا"

مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية