أعلنت رئاسة جنوب السودان، في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، عن تأجيل الانتخابات الوطنية التي طال انتظارها حتى ديسمبر 2026، ما يبرز التحديات التي تواجه عملية السلام الهشة في البلاد.

تأجيل الانتخابات الوطنية في جنوب السودان لمدة عامين

وقال مكتب الرئيس سيلفا كير ، في بيانه المنشور على فيسبوك: "أعلنت الرئاسة بقيادة الرئيس سيلفا كير ميارديت تمديدًا للفترة الانتقالية في البلاد مدته عامان، بالإضافة إلى إرجاء الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها مبدئيًا في ديسمبر 2024، إلى 22 ديسمبر 2026".