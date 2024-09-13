الجمعة 13 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

وصفهم بالميليشيا الوقحة، الصدر يطرد جميع المنتمين لمجموعة "أزهريون" من سرايا السلام

مقتدي الصدر، فيتو
مقتدي الصدر، فيتو

طلب  زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، طرد من وصفهم بـ"الميليشيا الوقحة" من داخل صفوف "سرايا السلام"، الجناح العسكري للتيار.

 الصدر يطرد بعض الأشخاص من صفوف سرايا السلام 

وجاء هذا الطلب من خلال بيان نشره صالح محمد العراقي، المعروف بلقب "وزير الصدر"، عبر منصة "إكس"، حيث طالب تحسين الحميداوي، قائد "سرايا السلام"، بطرد جميع العناصر المنتمين لمجموعة تسمى "أزهريون" من تشكيلات السرايا.

وأضاف العراقي في بيانه: "وعلى التيار الوطني الشيعي مقاطعتهم، وإبلاغ الجهات الأمنية عنهم وعن أفعالهم التي تهدد أمن الوطن".

 من هو الحميداوي ؟

ويشغل الحميداوي منصب قائد سرايا السلام  القوة العسكرية لتيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي يعرف اليوم باسم "التيار الوطني الشيعي".

ولا تتوفر الكثير من المعلومات الموثوقة حول ميليشيا "أزهريون" أو السبب الذي دعا الصدر لاتخاذ هذه الخطوة تجاههم.

واستخدم الصدر كلمة "ميليشيا وقحة" قبل عدة سنوات في إشارة منه إلى ميليشيا "عصائب أهل الحق" التي يتزعمها قيس الخزعلي، المصنف ضمن قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة.

وكان الخزعلي سابقا متحدثا باسم الصدر، لكنه انشق عن جيش المهدي (سرايا السلام حاليا) في أواخر عام 2005 ليشكل ميليشيا عصائب الحق.

ومنذ ذلك الحين بدأ زعيم التيار الصدري بتوجيه نقد لاذع للفصائل الشيعية المسلحة المقربة من إيران، وأطلق عليها مرارا وصف "الميليشيات الوقحة".

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