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خارج الحدود

قوات كوماندوز إسرائيلية تدمر منشأة للحرس الثوري الإيراني بسوريا (صور)

الكوماندوز الإسرائيلي،
الكوماندوز الإسرائيلي، فيتو

كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر أمنية، أن قوات كوماندوز إسرائيلية تسللت إلى منشأة أمنية تابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا ونجحت في تدميرها.

الهجوم الأعنف منذ سنوات

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن عملية التسلل حدثت خلال الهجوم الإسرائيلي الذي أسفر الاثنين الماضي عن مقتل وإصابة 24 شخصا، ووصف بأنه الأعنف منذ سنوات.
وأفادت الصحيفة بأن قوات الكوماندوز الإسرائيلية استولت على أجهزة من منشأة تابعة للحرس الثوري الإيراني بالقرب من مصياف في ريف حماة غربي سوريا.

 


وأوضحت أن العملية بدأت باستهداف الطائرات الإسرائيلية الطرق المؤدية إلى المنشأة التابعة لفيلق الحرس الثوري الإيراني، والتي تستخدم لتطوير وإنتاج الأسلحة، وكذلك مقر تابع للأمن العسكري السوري، وفق الصحيفة.

 استولت على معدات ووثائق مهمة

وأضافت أن مروحيات إسرائيلية نقلت بعد ذلك القوات إلى المنشأة، حيث استولت على معدات ووثائق مهمة، ودمرت المنشأة وانسحبت.
وكانت وكالة الأنباء السورية قد نقلت، الاثنين الماضي، عن مدير المستشفى الوطني في مصياف، الدكتور فيصل حيدر، قوله إن "عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على مواقع عدة في محيط مصياف قد بلغ 5 شهداء و19 مصابا".
 

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