أخبار الحوادث اليوم: إصابة ضابط ومقتل "ستورة" خُط قوص.. تجديد حبس سعد الصغير 15 يوما.. وتطور جديد في واقعة سرقة فيلا مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
سيف بـ ربع مليون جنيه، لوحات معدنية مميزة تدخل المنافسة
طرحت وزارة الداخلية الممثلة في قطاع الشرطة المتخصصة، لوحات معدنية مميزة جديدة والتى تصدر اسم “سيف” بسعر ربع مليون جنيه أبرز اللوحات المطروحة.
القبض على عامل قتل جاره بالمنوفية بسبب خلافات الجيرة
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن المنوفية، القبض على عامل قتل جاره إثر خلافات الجيرة.
إصابة ضابط ومقتل "ستورة" خط قوص في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة
لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة يدعى «ستورة» بقنا مصرعه، وأصيب ضابط شرطة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.
حملة أمنية تضبط 42 سلاحا ناريا و16 قضية مخدرات فى أسيوط وأسوان ودمياط
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
النيابة تسلم مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي 26 سبيكة ذهبية
تسلم أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي، 26 سبيكة من الذهب تم سرقتها من فيلته الخاصة بأحد الكومبوندات في الشيخ زايد؛ بعد قرار النيابة العامة بتسليمه المسروقات.
تجديد حبس سعد الصغير 15 يوما بتهمة حيازة مخدرات بمطار القاهرة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس المطرب سعد الصغير والمتهم بحيازة سجائر إلكترونية “فيب” بها مواد مخدرة، في مطار القاهرة الدولي 15 يوما على ذمة التحقيقات.
الداخلية تكشف تفاصيل استضافة المؤتمر الـ10 للمسئولين عن حقوق الإنسان العرب
استضافت وزارة الداخلية المصرية "المؤتمر العاشر للمسئولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية" بمقر قاعة المؤتمرات والاحتفالات بأكاديمية الشرطة على مدار يومين، وذلك بمشاركة عدد من ممثلى (وزارات الداخلية العربية - البرلمان العربى- المعهد الدولى للعدالة وسيادة القانون – الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان).
تأجيل محاكمة مرتضى منصور في 6 دعاوى
قررت محكمة الجنح الاقتصادية، تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في 6 دعاوى قضائية مرفوعة ضده من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم بتهمة السب والقذف إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.
الإعدام لـ سفاح التجمع المتهم بقتل 3 فتيات (فيديو وصور)
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سفاح التجمع المتهم بقتل 3 فتيات بالإعدام.
الأمن يكشف ملابسات وفاة طالب داخل مصحة لعلاج الإدمان فى الجيزة
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة التعدى على أحد الأشخاص بإحدى مصحات علاج الإدمان "بدون ترخيص" بالجيزة ووفاته.. وضبط مرتكبي الواقعة.
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