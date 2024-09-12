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حوادث

القبض على عامل قتل جاره بالمنوفية بسبب خلافات الجيرة

القبض على عامل قتل
القبض على عامل قتل جاره بالمنوفية

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن المنوفية، القبض على عامل قتل جاره إثر خلافات الجيرة.

 

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تلقى العميد نبيل مسلم، مأمور مركز شرطة قويسنا بلاغا عن مقتل شخص داخل إحدى القرى بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ  بقرية كفر أبو الحسن التابعة لدائرة المركز، وتبين بالفحص نشوب مشاجرة بين عامل وجاره مزارع  مما أسفر عن إطلاق عامل الرصاص على جاره مما أسفر عن مصرعه بسبب خلافات الجيرة.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم وتم التحفظ على السلاح المستخدم فى الجريمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

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رجال المباحث مديرية أمن المنوفية مركز شرطة قويسنا مديرية امن

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