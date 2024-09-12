الخميس 12 سبتمبر 2024
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حوادث

سيف بـ ربع مليون جنيه، لوحات معدنية مميزة تدخل المنافسة

لوحات معدنية
لوحات معدنية

طرحت وزارة الداخلية الممثلة في قطاع الشرطة المتخصصة، لوحات معدنية مميزة جديدة والتى تصدر اسم “سيف” بسعر ربع مليون جنيه أبرز اللوحات المطروحة.

ويتنافس بعض المواطنين على بعض اللوحات من أبرزها؛ لوحة معدنية "د ه ب 1777" بسعر 155 ألف جنيه ويتنافس عليها شخصين، لوحة معدنية "ن ن م 444" بسعر 190 ألف جنيه ويتنافس عليها 3 أشخاص، ولوحة معدنية مميزة "س ى ف 1333" ويتنافس عليها 245 ألف جنيه ويتنافس عليها 3 أشخاص.

مزايا الحصول على اللوحة المعدنية المميزة


وحول مزايا الحصول على اللوحة المعدنية المميزة، يقول مصدر أمني، يحصل الراسى عليه المزاد على شهادة تفيد ملكيته لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية ويتم النص فيها على الحقوق المكتسبة له من نقل الحروف والأرقام على أي مركبة ملكه من خلال وحدة تراخيص المرور كما تنص على حق التوريث.
ونوه المصدر إلى خضوع كافة المركبات التي توضع عليها حروف وأرقام مميزة لكافة القوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية، كما تطبق عليها كافة الشروط واللوائح الخاصة بقانون المرور ولائحته التنفيذية ولا تحصل على أى استثناء بالمرور.

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المسموح له استخدام اللوحات المعدنية المميزة 

حول المسموح له استخدام اللوحات المعدنية المميزة؛ يوضح المصدر، أن حق استخدام كافة الأسماء والعلامات التجارية وأسماء وعلامات الخدمات وأسماء المقتنيات والشعارات والصور تعود إلى من له حقوق الملكية الفكرية دون غيرهم، وتحكم هذه الوثيقة كافة جوانب اتفاقية التسجيل المبرمة بين مختلف الأطراف، ومن حق إدارة الموقع إلغاء المزاد على اللوحة إذا لم تصل إلى حد الترسية المطلوب.

بوابة مرور مصر

وتقدم “بوابة مرور مصر” عبر موقع لوحتك، عددًا كبيرًا من اللوحات المميزة والتي يتم بيعها عن طريق المزايدة، كما يمكن اختيار وتشكيل لوحة معدنية خاصة ليتم بيعها بعد ذلك، الأمر يتطلب بعض الخطوات منها الدخول على موقع "LO7TAK" الخاص ببوابة مرور مصر الإلكترونية.

وعقب ذلك يتم تسجيل الدخول وإدخال كافة البيانات المطلوبة، ثم يتم إضافة الأرقام والحروف التي يتم اختيارها من قبل الشخص الراغب في شراء اللوحة المعدنية، بعدها يتم إدراج اللوحة في اقرب وقت في المزاد، وفي حالة وقوع المزايدة على أحد الأشخاص؛ يسدد القيمة عبر الفروع البنكية أو بواسطة الكروت الائتمانية.

 

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