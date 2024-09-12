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حوادث

النيابة تسلم مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي 26 سبيكة ذهبية

أيمن طاهر
أيمن طاهر

تسلم أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي، 26 سبيكة من الذهب تم سرقتها من فيلته الخاصة بأحد الكومبوندات في الشيخ زايد؛ بعد قرار النيابة العامة بتسليمه المسروقات.

وكانت أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بسرقة فيلا أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر الأوليمبي في الشيخ زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واستمعت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثاني الشيخ زايد لأقوال أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر الأوليمبي في بلاغه باكتشافه سرقة سبائك ذهبية من فيلته في كومبوند شهير.

قال أيمن طاهر في التحقيقات إنه ترك فيلته للسفر، وقضاء إجازة العيد، وعندما عاد اكتشف سرقة 26 سبيكة ذهبية تزن كل واحدة منها 5 جرامات، تمت سرقتها من دولاب غرفة النوم.

وأضاف مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر الأوليمبي في أقواله، إنه لا يدخل الفيلا سوى الخادمة والسائق، لكنهما كانا غير متواجدين أثناء سفره، وأن الفيلا لا يوجد بها كاميرات ولا يوجد كاميرات مراقبة سوى بالكومبوند من الخارج.

واستكمل: أنه اشترى السبائك في شهر يناير الماضي، واحتفظ بها في دولاب غرفة نومه، وعندما عاد إلى فيلته اكتشف كسر الباب الخلفي للحديقة وباب غرفة النوم واختفاء السبائك.

تعود تفاصيل الواقعة  بتلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بلاغا من  مدرب حراس مرمى  باكتشافه سرقة "مشغولات ذهبية" من داخل مسكنه بدائرة القسم.    

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة)، وبحوزته "الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة".

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بإخفائه للمسروقات لدى عميله سيئ النية (مالك مقهى - مقيم بمحافظة الجيزة) أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

 

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