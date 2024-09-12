إصابة ضابط ومقتل "ستورة" خط قوص في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة يدعى «ستورة» بقنا مصرعه، وأصيب ضابط شرطةعقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء (عنصر إجرامي شديد الخطورة – سبق اتهامه في 10 قضايا أبرزها "شروع فى قتل - سرقة - مخدرات – سلاح وذخيرة"، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 12 قضية متنوعة أبرزها "شروع فى قتل- مخدرات - سلاح وذخيرة – سرقة بالإكراه") بدائرة مركز شرطة قوص بقنا.



وباستهدافه بمأمورية بمشاركة قطاعي "الأمن العام – الأمن المركزي" ومديرية أمن قنا، حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه وإصابة ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزي "تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج".

وعُثر بحوزته على (2 بندقية آلية - عدد من الطلقات –2 بندقية خرطوش - 1500 قرص مخدر – كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الشابو – دراجة نارية "بدون لوحات") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمحكوم عليهم.