فوائد الشمر، لعلاج الانتفاخ والسعال واستعادة شباب البشرة

فوائد الشمر، يعد الشمر من الأعشاب الطبيعية التي تشتهر بفوائدها للجهاز الهضمي، وخاصة لعلاج الانتفاخ والإمساك، في حين أن فوائد الشمر تمتد لمختلف أجهزة الجسم.



أهم فوائد الشمر لأجهزة الجسم



وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الشمر للجسم عديدة، ومنها ما يلي:



الشمر للصحة



يساعد في علاج عسر الهضم: يُخفف الشمر من أعراض عسر الهضم مثل الانتفاخ، وغازات المعدة، والإمساك.

مدر للبول: يساعد على طرد السموم من الجسم.

مضاد للالتهابات: يُخفف من آلام المعدة والمغص.

يُقلل من ضغط الدم: غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم اللذان يُساعدان على خفض ضغط الدم.

يُخفض الكوليسترول: يُساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول النافع (HDL).

يُحافظ على صحة الشرايين: يُقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

غني بمضادات الأكسدة: تُحارب الجذور الحرة وتُعزز مناعة الجسم.

مضاد للالتهابات: يُقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

يُحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء: التي تُساعد على مكافحة العدوى.

يُساعد على التخسيس: غني بالألياف التي تُعطي شعورًا بالشبع وتُساعد على التحكم في الشهية.

يُحسّن من صحة البشرة: يُغذي البشرة ويُحافظ على رطوبتها.

يُعالج مشاكل الجهاز التنفسي: يُخفف من أعراض السعال والتهاب الحلق.

يُنظم الدورة الشهرية: يُخفف من أعراض الدورة الشهرية مثل تقلصات الرحم.

يُزيد من إدرار الحليب: يُفيد الأمهات المرضعات.

يُحسّن من صحة العظام: غني بالكالسيوم وفيتامين د اللذان يُساعدان على تقوية العظام.

يُحافظ على صحة الأسنان: يُعالج التهابات اللثة ويُمنع تسوس الأسنان.



أهم فوائد الشمر للبشرة:



فوائد الشمر



أضافت الدكتورة هدى، أن الشمر من الأعشاب الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، ممّا يجعله ذا فوائد جمّة للبشرة، إليك بعضًا منها:



مكافحة الشيخوخة:

يُساعد الشمر على تقليل ظهور علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تُحارب الجذور الحرة المسؤولة عن تلف خلايا البشرة.

يُحفز الشمر إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الذي يُعطي البشرة نضارتها ومرونتها.



تنظيف البشرة:

يُساعد الشمر على تنظيف البشرة بعمق وإزالة الأوساخ والشوائب والزيوت الزائدة، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات ومطهرة.

يُساعد الشمر على فتح المسام وإزالة خلايا الجلد الميت، ممّا يُساهم في تحسين مظهر البشرة.



علاج حب الشباب:

يُساعد الشمر على علاج حب الشباب والتهابات الجلد، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات.

يُمكن استخدام زيت الشمر أو ماء الشمر كمغسول للوجه أو كمضاد موضعي لحب الشباب.



تفتيح البشرة:

يُساعد الشمر على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة، وذلك لاحتوائه على فيتامين سي.

يُمكن استخدام قناع الشمر لتفتيح البشرة، وذلك عن طريق خلط ملعقتين كبيرتين من مسحوق الشمر مع ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من الحليب، ووضعه على الوجه لمدة 15-20 دقيقة ثم غسله بالماء الفاتر.



ترطيب البشرة:

يُساعد الشمر على ترطيب البشرة وتحسين ملمسها، وذلك لاحتوائه على فيتامين E.

يُمكن استخدام زيت الشمر أو ماء الشمر كمرطب للوجه.



طرق استخدام الشمر للبشرة



غسول الوجه: يُمكن غلي بعض بذور الشمر في الماء ثم تركه ليبرد، واستخدامه لغسل الوجه صباحًا ومساءً.

تونر: يُمكن استخدام ماء الشمر كتونر للوجه بعد غسله.

قناع الوجه: يُمكن خلط مسحوق الشمر مع العسل أو الحليب أو الزبادي، واستخدامه كقناع للوجه لمدة 15-20 دقيقة ثم غسله بالماء الفاتر.

زيت الشمر: يُمكن استخدام زيت الشمر كمرطب للوجه أو كمضاد موضعي لحب الشباب.