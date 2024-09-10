لا مرحبا بمجرمي الحرب في بريطانيا، مظاهرات بالعاصمة لندن ضد زيارة بلينكن (فيديو)

نظم نشطاء من الطواقم الطبية في المملكة المتحدة، مظاهرة تنديد بزيارة وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن، أمام مبنى وزارة الخارجية البريطانية في لندن تزامنًا مع اجتماع يعقده وزير الخارجية ديفيد لامي، مع نظيره الأمريكي.

طواقم طبية تنظم مظاهرة ضد بلينكن فى بريطانيا

مظاهرة الطواقم الطبية الرافضة لزيارة بلينكن إلى المملكة المتحدة، التي جاءت على خلفية دعم بلاده للعدوان الإسرائيلي على غزة، حملت شعار: "لا مرحبًا بمجرمي الحرب في بريطانيا".

Monday 09/09/24



While US Secretary Of State:



“War Criminal” Anthony Blinken Is On A Visit In London. A Protest Is Held Outside Of 10 Downing Street.



Special Guest Appearance By Ace 🐶



On Tuesday 10/09/24



From 6PM More People Are Encouraged To Show Up In Solidarity For… pic.twitter.com/q1vI4rV2Z0 September 10, 2024

واتهم المتظاهرون في بريطانيا، أمريكا ووزير خارجيته بتمكين إسرائيل، من مواصلة إبادتها الجماعية في قطاع غزة وقتل الطواقم الطبية والمدنيين في القطاع.

افتتاح الحوار الإستراتيجي الأمريكي البريطاني

وجاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكى بلينكن إلى لندن، لافتتاح الحوار الإستراتيجي الأمريكي البريطاني.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها: إن "المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستعملان على تعميق التزامهما العلاقة الاقتصادية والأمنية التي جعلتهما حليفين وشريكين تجاريين لأكثر من 80 عاما، حيث "يستكشف الحليفان الوثيقان سبل مواصلة تعزيز العلاقة الخاصة" بينهما".

وأضافت وزارة الخارجية البريطانية، أن المحادثات ستشمل أيضًا "الدعم الثابت لأوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي والتزام المملكة المتحدة والولايات المتحدة بتسوية سلمية طويلة الأمد في الشرق الأوسط وتمكين حل الدولتين".