أخبار الفن، ألبومات الصيف تشعل الساحة الغنائية، وأفلام سينمائية جديدة في طريقها للجمهور، السبكي: الملحد يواجه مصيرا مجهولا

امتلأت الساحة الفنية بعدد كبير من الأحداث والأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها على النحو التالي:

فاجأ الفنان هاني شاكر الجمهور بطرح أحدث ألبوماته الغنائية اليوم جميل والذي تضمن 9 أغانٍ مختلفة وذلك علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ألبوم هاني شاكر الجديد “اليوم جميل” ضم العديد من المفاجآت ومنها استخدام Ai الأمر الذي جعله يظهر بعمر أصغر من عمره، بالإضافة إلي غنائه باللهجة اللبنانية من خلال فيديو كليب أغنية يا ويل حالي

طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة ألبومها الغنائي الجديد “مختلفة” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة منصات الموسيقى.

ويضم الألبوم 14 أغنية مختلفة، ويغلب علىع الطابع الرومانسي، وبه 7 أغنيات من كلمات وألحان كارول سماحة.

وتتعاون كارول سماحة في ألبومها الجديد مختلفة مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين ومنهم تامر حسين وإسلام زكي وجورج قسيس وسليمان دميان والكسندر ماكسيان وعمرو سامي وغيرهم.

كشف الفنان سامح حسين عن تقديمه مسلسل تليفزيوني جديد للعرض بالموسم الرمضاني المقبل.

إذ نشر سامح حسين صور من كواليس التعاقد على مسلسله الجديد المعنون بـ«برمودا» للعرض في رمضان 2025.

حذر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، المنتجين من التعامل مع التيك توكر شاكر أو غيره بدون العودة للنقابة أو إبرام أي عقود تتجاهل قانونها.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد على: نرى حاليا بدعا غريبة تحمل تقليلا من قيمة مصر والريادة المصرية والدراما المصرية، معقبا:"ازاي احنا اللي عملنا تاريخ فني عظيم أمثال الشهد والدموع ورأفت الهجان وغيرها نشوف على شاشاتنا التيك توكر".

أعلن الفنان رامى وحيد عن خوضه تجربة فنية جديدة في السينمات الأمريكية من خلال انضمامه لفريق عمل فيلم أمريكي جديد

وقال «رامي وحيد» عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك: أول خطوة لي في السينما الأمريكية فيلم living with grandma عن قصة حقيقية أتمنى أني أكون دايما عند حسن الظن.

كشف المنتج أحمد السبكي، عن مصير فيلم الملحد الذي تأخر عرضه في السينمات رغم الانتهاء من تصويره.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”:"فيلم الملحد لسه قدامه شوية ومش عارفين هيتعرض امتى بالظبط".

طرح فيلم عاشق وتأجيل الملحد

وتابع:"باذن الله هيجلنا الفرج ونعرض فيلم الملحد، بس إحنا هنطرح فيلم عاشق، والبرومو بتاعه مكسر الدنيا على السوشيال ميديا".

يتعاون الشاعر الغنائي أحمد المالكي مع عدد من النجمات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تعاونه مع المطرب رامي جمال في ألبوم مش لاقيكي.

ويستعد “المالكي” لطرح أغنية “خلصتني” مع جنات وهي من ألحان محمد يحيي وتوزيع أحمد أمين، ويستعد أيضا لطرح أغنية أخرى مع كارول سماحة، بالإضافة إلى تعاونه مع شيرين عبد الوهاب في أغنية جديدة بعنوان “عودتني الدنيا”.

وكان قد كشف الشاعر الغنائي أحمد المالكي تفاصيل تعاونه مع المطرب رامي جمال في ألبومه الجديد “مش لاقيكي” المقرر طرحه 1 يناير عام 2025، مؤكدا أنه يتعاون معه في أغنيتين.

ينطلق اليوم الإثنين تصوير أولى مشاهد فيلم سينمائي جديد يجمع بين الفنانة دينا الشربيني والفنان كريم محمود عبد العزيز، ويحمل العمل اسم « الهنا اللي أنا فيه».



وتدور أحداث فيلم “الهنا اللي أنا فيه” فى إطار لايت درامي ويحتوي على العديد من المواقف الكوميدية. ويشارك فى الأحداث بجانب بطلي العمل كلا من؛ رنا رئيس، مريم الجندي، وحاتم صلاح.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

يواصل فيلم إكس مراتي الذي يقوم ببطولته محمد ممدوح تصدر شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه في صالات دور العرض بمصر.

وحقق فيلم إكس مراتي إيرادات قوية منذ عرضه بسينمات مصر قبل 46 يوما، واقتنص إجمالي إيرادات يُقدر بـ75 مليون جنيه، محتلا بذلك المركز الثامن فى قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

فيلم “إكس مراتي” بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، وهشام ماجد، ومن إخراج معتز التوني وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

على الرغم من عدم إقامة حفل الإيمي الرئيسي بعد، إلا أن مسلسلSHŌGUN، استطاع تحطيم الرقم القياسي، لأكثر مسلسل يفوز بجوائز الإيمي عن موسم واحد بـ14 جائزة، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الإيمي الإبداعية التي أقيمت منذ ساعات.

السبكي لـ فيتو: معايا كل تصاريح عرض فيلم الملحد

ما زال صناع فيلم الملحد يواجهون أزمة في عرضه، وذلك بعد تحديد موعد عرضه أكثر من مرة.

وأكد المنتج أحمد السبكي لفيتو: “إنه حتى الآن لا يعلم إلى أي مرحلة وصل الفيلم. أصبحت لا أحب الحديث عن هذا العمل. لدى كل التصاريح التي تجعلني أعرض العمل في أي وقت بدور العرض السينمائية، ولا أعلم لما تعطل حتى الآن، فهناك أمير غير مفهوم وراء كل هذه الأمور".

وأوضح: “عندما حددت توقيت العرض لم يكن هناك أى شىء خاص بالعمل، وحصلت على تصريح إجازة السيناريو، وتصريح العمل بعد التصوير وكل شىء، وتم إبلاغي بأن العمل لن يتم عرضه حاليًا”.

وحقق المسلسل حتى الآن الجوائز التالية

أفضل صوتيات

أفضل تحرير صوتي

أفضل تحرير للصور المتحركة

أفضل تصوير سينمائي

أفضل أزياء لحقبة زمنية

أفضل تصاميم رئيسية

أفضل تصميم إنتاج

أفضل مكياج

أفضل مؤثرات بصرية عملية

أفضل طاقم ممثلين لمسلسل درامي

أفضل مؤثرات بصرية خاصة

أفضل مكياج لحقبة زمنية

أفضل تصفيف شعر

أفضل ممثل ضيف في مسلسل درامي للممثل 'نيستور كاربونيل'.

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الإيمي للفنون الإبداعية في نسختها الـ 76

أعلن اليوم الإثنين جوائز الإيمي للفنون الإبداعية، في نسختها الـ٧٦، على أن يقام حفل توزيع جوائز الإيمي الرسمي بنسخته الـ76، بتاريخ ١٥ سبتمبر الجاري.