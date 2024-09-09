«برمودا» مسلسل جديد لـ سامح حسين فى رمضان 2025

كشف الفنان سامح حسين عن تقديمه مسلسل تليفزيوني جديد للعرض بالموسم الرمضاني المقبل.

إذ نشر سامح حسين صور من كواليس التعاقد على مسلسله الجديد المعنون بـ«برمودا» للعرض في رمضان 2025.

ومؤخرًا.. كشف سامح حسين عن طرح فيلمه الجديد"سندوتش عيال" على إحدى المنصات الرقمية قبل طرحه فى السينمات بشكل رسمي.

في هذا السياق، نشر سامح حسين على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك البوستر الدعائى للفيلم وعلق عليه قائلا: الحمد الله فيلم “سندوتش عيال” حصريا قبل السينمات لشاشة yango play.

فيلم ساندوتش عيال من بطولة سامح حسين ونور قدري وإيمان السيد وإبرام سمير ومن تأليف طارق رمضان وإخراج هاني حمدي بالإضافة إلى مشاركة 9 من الأطفال الموهوبين ومنهم يوسف صلاح مودي صاحب أغنية الغزالة رايقة ومنذر مهران وزياد الشرقاوي.

على الجانب الآخر يقدم الفنان سامح حسين خلال هذه الفترة أحدث عروضه المسرحية والتى تحمل أسم عامل قلق على مسرح البالون.

وتبدأ أسعار التذاكر من 75 جنيها، أما الفئة الثانية قيمتها 100 جنيه، والفئة الثالثة 150 جنيه، والفئة الرابعة 200 جنيه.