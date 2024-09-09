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ثقافة وفنون

أحمد السبكي: الملحد يواجه مصيرا مجهولا وربنا يجيب الفرج من عنده

المنتج أحمد السبكي،
المنتج أحمد السبكي، فيتو

فيلم الملحد، كشف المنتج أحمد السبكي، عن مصير فيلم الملحد الذي تأخر عرضه في السينمات رغم الانتهاء من تصويره.

مصير مجهول لفيلم الملحد

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"فيلم الملحد لسه قدامه شوية ومش عارفين هيتعرض امتى بالظبط".

 طرح فيلم عاشق وتأجيل الملحد

وتابع:"باذن الله هيجلنا الفرج ونعرض فيلم الملحد، بس إحنا هنطرح فيلم عاشق، والبرومو بتاعه مكسر الدنيا على السوشيال ميديا".

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