أحمد السبكي: الملحد يواجه مصيرا مجهولا وربنا يجيب الفرج من عنده
فيلم الملحد، كشف المنتج أحمد السبكي، عن مصير فيلم الملحد الذي تأخر عرضه في السينمات رغم الانتهاء من تصويره.
مصير مجهول لفيلم الملحد
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"فيلم الملحد لسه قدامه شوية ومش عارفين هيتعرض امتى بالظبط".
طرح فيلم عاشق وتأجيل الملحد
وتابع:"باذن الله هيجلنا الفرج ونعرض فيلم الملحد، بس إحنا هنطرح فيلم عاشق، والبرومو بتاعه مكسر الدنيا على السوشيال ميديا".
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية