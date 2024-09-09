رامي وحيد ينطلق بالسينما الأمريكية من خلال living with grandma (فيديو)
أعلن الفنان رامى وحيد عن خوضه تجربة فنية جديدة في السينمات الأمريكية من خلال انضمامه لفريق عمل فيلم أمريكي جديد.
وقال «رامي وحيد» عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك: أول خطوة لي في السينما الأمريكية فيلم living with grandma عن قصة حقيقية أتمنى أني أكون دايما عند حسن الظن.
آخر أعمال رامي وحيد
وكان قد تألق الفنان رامى وحيد مسلسل "موسى"، مع الفنان محمد رمضان، الذي عرض وحقق دوره نجاحًا كبيرًا وترك أثر مع الجمهور، والذي تدور أحداثه في إطار من الدراما الصعيدي.
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