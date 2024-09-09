نقيب المهن التمثيلية يحذر المنتجين من التعامل مع "التيك توكر" شاكر.. والسبكي يعلق

حذر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، المنتجين من التعامل مع التيك توكر شاكر أو غيره بدون العودة للنقابة أو إبرام أي عقود تتجاهل قانونها.

بدع غريبة تسيئ للفن المصري

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي قناة “الحدث اليوم”: نرى حاليا بدعا غريبة تحمل تقليلا من قيمة مصر والريادة المصرية والدراما المصرية، معقبا:"ازاي احنا اللي عملنا تاريخ فني عظيم أمثال الشهد والدموع ورأفت الهجان وغيرها نشوف على شاشاتنا التيك توكر".

قوة نقابة المهن التمثيلية

وأضاف:"سنتصدى بكل قوة للتصرفات الغريبة ونتمنى أن الأزمة لا تصل الي وقف التعامل مع بعض شركات الإنتاج، كل طلباتنا احترام النقابة وقانونها وكل من يريد شيئا يأتي للنقابة ونرد عليه".

ولفت: المنتج أحمد السبكي تواصل معي وأخبرني أنه يحترم النقابة وقانونها.

تعليق المنتج أحمد السبكي

من جانبه قال المنتج أحمد السبكي:"عمري ما اتخانق مع أشرف زكي ده حبيبي ولا عمر ما هيحصل خلاف بيني وبينه".



قصة التيك توكر شاكر

وأضاف:"التيك توكر شاكر اتعرفت عليه في مسرح النهار، وهو شاب كويس وجميل ومحترم وجابهولي المطرب محمود الليثي، وأستغله في الدعاية لفيلم عاشق، لأنه ولد شاطر وكويس، وقال لي انا عايز أمثل قلت له لازم تروح الأول للدكتور أشرف زكي".