أخبار الرياضة اليوم، تعرف على الموعد النهائي لمباراة الفراعنة وبتسوانا، الأهلي يستعد لمواجهة جورماهيا الكيني، إجراء اختبار اللياقة البدنية للحكام

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، إقامة مباراة منتخب مصر وبتسوانا في الثامنة مساء غد الثلاثاء (التاسعة بتوقيت مصر)، ضمن الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا.

وكشف مصدر مسئول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن تفاصيل لوائح الكاف الخاصة بتأجيل مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، التي كان من المقرر إقامتها في الرابعة عصر غد الثلاثاء فى مدينة فرنسيستوون البتسوانية.

رفض مسئولو منتخب مصر قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الخاص بتأجيل مباراة الفراعنة أمام بوتسوانا لتقام في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، بعد أن كان محددا لها الرابعة عصرا

وأرسل منتخب مصر خطابا رسميا لمسئولي الاتحاد الأفريقي يؤكد رفضه الموعد الجديد للمباراة والالتزام بإقامة المباراة في موعدها لارتباط المحترفين واللاعبين المشاركة أنديتهم في دوري الأبطال والكونفدرالية بمواعيد سفر ومباريات، وينتظر مسئولو المنتخب الوطني الرد النهائي من كاف.

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكيني التي ‏تجمع الفريقين يوم الأحد القادم في نيروبي.‏

بدأ المران بأداء فقرات بدنية عديدة أشرف عليها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى الجوانب الخططية التي ‏حرص مارسيل كولر المدير الفني على تنفيذها في إطار فترة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد، وبمواجهة جورماهيا على وجه ‏الخصوص.‏

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برئاسة الايطالي بييرلويجي كولينا شروط ومعايير الترشيح للقوائم الدولية للحكام لعام 2025

1. ويجب أن يكون الحكام المرشحين قد ولدوا في 31 ديسمبر 1999 أو قبله، وأن يكون المحكمون المساعدون قد ولدوا في 31 ديسمبر 2001 أو قبله وذلك لضمان الحد الأدنى من الخبرة.

ويحتفظ الفيفا بالحق في إلزام الحكام المقترحين لإدارة المباريات ممن تخطوا سن 45 (المولودين في عام 1980 أو قبل ذلك) بالخضوع لتقييمات فنية إضافية، فضلا عن فحوصات طبية محددة واختبار اللياقة البدنية على أساس كل حالة على حدة.

2. يجب أن يتم تصنيف كل حكم مرشح للقائمة الدولية على أساس العلامات التي تم الحصول عليها للألعاب على المستوى الوطني خلال 12 شهرا قبل ترشيحه إلى قائمة الحكام الدوليين. وعدم وضع المرشحين في الترتيب الأبجدي.

3. يجب على جميع حكام المباريات المرشحين (باستثناء مسؤولي مباريات الفيديو) أن يجتازوا على الأقل إختبار اللياقة البدنية

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب بتسوانا غدا في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي ستقام بالمغرب.

شهد المران إحماءات بدنية في بداية المران ثم جمل فنية وتقسيمة في نهاية المران وتسديد على المرمى، تحت إشراف الجهاز الفني لمنتخب مصر.

حضر مران منتخب مصر دكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تعيين رضا الحنفي مترجما جديدا للسويسري مارسيل كولر المدير الفني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وظهر رضا الحنفي المترجم الجديد لـ كولر خلال مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش في الجزيرة استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشهد عقد إعارة محمد حمدي من إنبي إلى الزمالك بنودا مثيرة للجدل ومختلفة، على خطى ما حدث في عقد انتقال زياد كمال من صفوف الفريق البترولي أيضا لصفوف الأبيض.

خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات فنية قوية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدي الرباعي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز، تدريبات فنية تحت قيادة لويس فيستني مدرب الحراس بالفريق.

وقام فيستني بمنح الرباعي العديد من التعليمات الفنية بشكل متواصل أثناء التدريبات.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن محمد فاروق عن إجراء اختبار اللياقة البدنية FIFA TEST وذلك للحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية والدوري الممتاز والمحترفين وc2 وc3 حكام فقط وهؤلاء من يديرون مباريات مسابقات الاتحاد التي يتم اختيارهم من قبل اللجنة الرئيسية للحكام.

حقق منتخب السنغال فوزا ثمينا على مضيفه بوروندي، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل على ملعب بينجو الوطني في دولة مالاوي، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب