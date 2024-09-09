تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكيني التي ‏تجمع الفريقين يوم الأحد القادم في نيروبي.‏

بدأ المران بأداء فقرات بدنية عديدة أشرف عليها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى الجوانب الخططية التي ‏حرص مارسيل كولر المدير الفني على تنفيذها في إطار فترة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد، وبمواجهة جورماهيا على وجه ‏الخصوص.‏

وحرص كولر على الاجتماع مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام، القائم بأعمال مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير ‏الإداري، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالسفر إلى كينيا لخوض المباراة.‏

كان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الأحد، عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام وادي دجلة، ‏وفاز بها بهدف دون مقابل.‏

تعيين رضا الحنفي مترجما جديدا لـ كولر

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تعيين رضا الحنفي مترجما جديدا للسويسري مارسيل كولر المدير الفني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وظهر رضا الحنفي المترجم الجديد لـ كولر خلال مران الفريق الذي أقيم اليوم علي ملعب مختار التتش في الجزيرة استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تعيين رضا الحنفي بعد رحيل ضياء الدين النجار القائم بأعمال الترجمة في جهاز مارسيل كولر بعد انتهاء فترة عمله المؤقتة.

طارق قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي في كينيا

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى كينيا، لمواجهة فريق جورماهيا يوم الأحد القادم في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص طارق قنديل على التواصل مع السفير المصري المصري في كينيا للاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة وكذلك التنسيق الكامل مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام، القائم بأعمال مدير الكرة، بخصوص كافة الأمور المتعلقة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا حيث يخوض الفريق مرانه على فترتين استعدادا لمواجهة بطل كينيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة أحد يومي 20 و21 من الشهر نفسه.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وجورماهيا

وكشف الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينج يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.