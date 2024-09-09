الفيفا يعلن شروط ومعايير الترشيح للقائمة الدولية للحكام 2025

القائمة الدولية للحكام، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برئاسة الايطالي بييرلويجي كولينا شروط ومعايير الترشيح للقوائم الدولية للحكام لعام 2025

1. ويجب أن يكون الحكام المرشحين قد ولدوا في 31 ديسمبر 1999 أو قبله، وأن يكون المحكمون المساعدون قد ولدوا في 31 ديسمبر 2001 أو قبله وذلك لضمان الحد الأدنى من الخبرة.

ويحتفظ الفيفا بالحق في إلزام الحكام المقترحين لإدارة المباريات ممن تخطوا سن 45 (المولودين في عام 1980 أو قبل ذلك) بالخضوع لتقييمات فنية إضافية، فضلا عن فحوصات طبية محددة واختبار اللياقة البدنية على أساس كل حالة على حدة.

2. يجب أن يتم تصنيف كل حكم مرشح للقائمة الدولية على أساس العلامات التي تم الحصول عليها للألعاب على المستوى الوطني خلال 12 شهرا قبل ترشيحه إلى قائمة الحكام الدوليين. وعدم وضع المرشحين في الترتيب الأبجدي.

3. يجب على جميع حكام المباريات المرشحين (باستثناء مسؤولي مباريات الفيديو) أن يجتازوا على الأقل إختبار اللياقة البدنية

وقد وافق الفيفا على إقامة اختبار اللياقة البدنية والفحص الطبي بعد 1 يونيو 2024.

شروط حكام القائمة الدولية للفيديو

كما يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ان الحكام الذي سيتقلدون الشارة الدولية لتقنية الفيديو واجب عليهم ادارتهم مباريات في الدوري المستوى الأعلى موسمين على الأقل كحكم في تقنية الفيديو بالاضافة لإدارة خمسة عشر مباراة كحكم تقنية الفيديو معتمدين من الفيفا

موعد إرسال القائمة الدولية

كما ألزم الاتحاد الدولي الفيفا ارسال القوائم الدولية للحكام في موعد أقصاه ٢٩ سبتمبر الحالي كموعد نهائى لاعتماد القوائم الدولية للحكام.