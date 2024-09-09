تدريبات فنية قوية لحراس مرمى الزمالك استعدادًا للشرطة الكيني

خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات فنية قوية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدي الرباعي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز، تدريبات فنية تحت قيادة لويس فيستني مدرب الحراس بالفريق.

وقام فيستني بمنح الرباعي العديد من التعليمات الفنية بشكل متواصل أثناء التدريبات.



والجدير بالذكر، أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ستسافر إلى كينيا في تمام الساعة الثانية عشر صباح يوم الخميس المقبل، استعدادًا لخوض مباراة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم 14 من الشهر الجاري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الشرطة الكيني بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

تنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني يوم السبت 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية.