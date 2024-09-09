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رياضة

منتخب مصر يرفض قرار الكاف ويتمسك بإقامة مباراة بوتسوانا في موعدها

منتخب مصر الاول لكرة
منتخب مصر الاول لكرة القدم، فيتو

رفض مسئولو منتخب مصر قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الخاص بتأجيل مباراة الفراعنة أمام بوتسوانا لتقام في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، بعد أن كان محددا لها الرابعة عصرا 

وأرسل منتخب مصر خطابا رسميا لمسئولي الاتحاد الأفريقي يؤكد رفضه الموعد الجديد للمباراة والالتزام بإقامة المباراة في موعدها لارتباط المحترفين واللاعبين المشاركة أنديتهم في دوري الأبطال والكونفدرالية بمواعيد سفر ومباريات، وينتظر مسئولو المنتخب الوطني الرد النهائي من كاف.

الكاف يعدل موعد مباراة مصر وبوتسوانا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، إقامة مباراة منتخب مصر وبتسوانا في الثامنة مساء غد الثلاثاء (التاسعة بتوقيت مصر)، ضمن الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا.

فيتو تكشف موقف لوائح الكاف من مباراة منتخب مصر وبتسوانا

وكشف مصدر مسئول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن تفاصيل لوائح الكاف الخاصة بتأجيل مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، التي كان من المقرر إقامتها في الرابعة عصر غد الثلاثاء فى مدينة فرنسيستوون البتسوانية.

مواعيد الطيران ليست ظرفا قهريا

وأكد المصدر لفيتو، أن مواعيد الطيران لا تعتبر ظرفا قهريا يستدعي تأجيل المباريات وفقا للوائح الفيفا وكذلك الكاف.

وأوضح المصدر، أن الكاف يشترط لتأجيل مباراة مصر وبوتسوانا، موافقة الطرف الآخر للمباراة وهو هنا المنتخب المصري، نظرا لأنه يمتلك لاعبين محترفين ولديهم ارتباطات ومواعيد طيران مع أنديتهم الأوروبية والعربية، وبالتالي في حال رفض منتخب مصر تأجيل المباراة وأصر على إقامتها في موعدها المحدد سلفا، فهنا لن يكون أمام الكاف إلا إقامة المباراة في موعدها.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيتو

استحضار مبدأ الروح الرياضية

أضاف المصدر، أن الإتحاد الإفريقي أحيانا ما يحاول في مثل هذه المواقف استحضار مبدأ الروح الرياضية لإقناع الطرف الآخر بالموافقة على تأجيل المباراة، ولكن في حال أصر منتخب مصر على موقفه فإن مباراته ضد بوتسوانا ستقام غدا في موعدها غدا الساعة الرابعة عصرا.

 منتخب مصر يتمسك بإقامة مباراة بوتسوانا في موعدها

ورفض مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم الموافقة على طلب منتخب بوتسوانا بتأجيل المباراة المنتظرة بين المنتخبين لتقام مساء غد الثلاثاء بعد أن كان محددا لها الرابعة عصرا في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية. 

وجاء رفض منتخب مصر تأجيل المباراة لتقام ليلا بسبب ارتباط اللاعبين المحترفين بمواعيد الطيران للعودة إلى أنديتهم، إلى جانب ارتباط اللاعبين المحليين بمباريات فرقهم في البطولات الإفريقية للأندية.

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