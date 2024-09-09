منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بتسوانا غدا (صور)

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب بتسوانا غدا في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي ستقام بالمغرب.

شهد المران إحماءات بدنية في بداية المران ثم جمل فنية وتقسيمة في نهاية المران وتسديد على المرمى، تحت إشراف الجهاز الفني لمنتخب مصر.

حضر مران منتخب مصر دكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة.

كاف يقرر تعديل موعد مباراة مصر

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، إقامة مباراة منتخب مصر وبتسوانا في الثامنة مساء غد الثلاثاء (التاسعة بتوقيت مصر)، ضمن الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا.

فيتو تكشف موقف لوائح الكاف من مباراة منتخب مصر وبتسوانا

وكشف مصدر مسئول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن تفاصيل لوائح الكاف الخاصة بتأجيل مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، التي كان من المقرر إقامتها في الرابعة عصر غد الثلاثاء فى مدينة فرنسيستوون البتسوانية.

مواعيد الطيران ليست ظرفا قهريا

وأكد المصدر لفيتو، أن مواعيد الطيران لا تعتبر ظرفا قهريا يستدعي تأجيل المباريات وفقا للوائح الفيفا وكذلك الكاف.

وأوضح المصدر، أن الكاف يشترط لتأجيل مباراة مصر وبوتسوانا، موافقة الطرف الآخر للمباراة وهو هنا المنتخب المصري، نظرا لأنه يمتلك لاعبين محترفين ولديهم ارتباطات ومواعيد طيران مع أنديتهم الأوروبية والعربية، وبالتالي في حال رفض منتخب مصر تأجيل المباراة وأصر على إقامتها في موعدها المحدد سلفا، فهنا لن يكون أمام الكاف إلا إقامة المباراة في موعدها.

إستحضار مبدأ الروح الرياضية

أضاف المصدر، أن الإتحاد الإفريقي أحيانا ما يحاول في مثل هذه المواقف استحضار مبدأ الروح الرياضية لإقناع الطرف الآخر بالموافقة على تأجيل المباراة، ولكن في حال أصر منتخب مصر على موقفه فإن مباراته ضد بوتسوانا ستقام غدا في موعدها غدا الساعة الرابعة عصرا.

منتخب مصر يتمسك بإقامة مباراة بوتسوانا في موعدها

ورفض مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم الموافقة على طلب منتخب بوتسوانا بتأجيل المباراة المنتظرة بين المنتخبين لتقام مساء غد الثلاثاء بعد أن كان محددا لها الرابعة عصرا في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاء رفض منتخب مصر تأجيل المباراة لتقام ليلا بسبب ارتباط اللاعبين المحترفين بمواعيد الطيران للعودة إلى أنديتهم، إلى جانب ارتباط اللاعبين المحليين بمباريات فرقهم في البطولات الإفريقية للأندية.