طريقة عمل كروكي رولى، حلوى لذيذة وسهلة التحضير
طريقة عمل كروكي رولى، الكروكي رولى من مشتقات الكيك الشهيرة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم ويعشقها الكبار والصغار.
وطريقة عمل كروكي رولى، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.
وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل كروكي رولى.
مكونات عمل كروكي رولى:-
3 بيضات
كأس سكر
كأس زيت
4 ملاعق كبيرة نشاء
2 ملعقة كاكاو
ملعقة صغيرة فانيليا
كيس خميرة الحلوى
طريقة عمل كروكي رولى:-
- في إناء نضع المكونات ونخلط جيدا ثم نضيف دقيق، بشرط تكون العجينة رطبة.
- نقوم بتكوين العجين على شكل رول بالحجم المرغوب فيه ونلف العجين على شكل رول.
- نضع العجين فى صينية مدهونة بالزيت وندخلها الفرن الساخن حتى تمام النضج.
- نخرجه من الفرن ونتركه يبرد تماما.
- بعد أن يبرد ندهنه بالشيكولاتة ونقطعه بشكل مائل.
- نزينها بالمكسرات أو حسب الرغبة.
ولعمل كيكة الشيكولاتة
مكونات عمل كيكة الشيكولاتة:-
2 كوب دقيق
3 بيضات
2 كوب سكر
ملعقة وربع بيكينج بودر
ربع كوب كاكاو خام
كيس فانيليا
كوب إلا ربع زيت
كوب إلا ربع لبن حليب
صوص الشيكولاتة
ربع كوب كاكاو خام
ربع كوب زيت
2 ملعقة كبيرة سكر بودر
2 ملعقة لبن بودر
ربع كوب لبن حليب
طريقة عمل كيكة الشيكولاتة بالصوص:-
- نشعل الفرن ونتركه يسخن جيدا لضمان نجاح الكيك.
- يجب أن تكون جميع مكونات الكيك بدرجة حرارة الغرفة لضمان نجاح الكيك وارتفاعه جيدا داخل الفرن.
- ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام ذات لون فاتح قليلا.
- ثم نضيف اللبن والزيت ونضرب جيدا حتى يتجانسوا.
- ثم نضيف السكر تدريجيا حيث نضع كوب ونضرب جيدا حتى يذوب ثم نضع الكوب الآخر ونضرب حتى نحصل على خليط متجانس.
- ثم نضيف الكاكاو ونضرب جيدا حتى يختفى الكاكاو تماما.
- ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق المنخول والبيكينح بودر ونقلب جيدا.
- ثم نضيف خليط البيض والكاكاو تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات من الدقيق.
- ثم نحضر صينية فرن متوسطة الحجم وندهنها زبد ونعفرها بالدقيق جيدا.
- ثم نصب بها ثلاثة أرباع خليط عجين الكيك ونساوى الأطراف وتدخلها الفرن الساخن.
- نترك الكيك داخل الفرن لمدة 25 دقيقة مع مراعاة عدم فتح الفرن طوال هذه الفترة حتى ترتفع الكيك جيدا فى الفرن.
- ثم نخرج الكيك بعد انتهاء المدة ونقطعها ونصب عليها باقى كمية العجين المتبقى ونساويه على وجه الكيك.
- ثم ندخل الصينية الفرن مرة أخرى لمدة 5 دقائق فقط.
- ثم نخرج الكيك من الفرن ونتركها يبرد، ثم تقطع وتقدم.
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