طريقة عمل كيكة الشيكولاتة الهشة من مطبخ الشيف غادة التلى (فيديو)

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة، كيكة الشيكولاتة من أنواع الكيك الشهيرة وهى تعتبر معشوقة الجماهير لمذاقها المميز الذى يجذب الكبار والصغار.

وطريقة عمل كيكة الشيكولاتة، سهلة وبسيطة وهى تعتبر من الحلوى المنزلية الشهيرة لسهولة تحضيرها بطرق مختلفة.

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة الهشة

وتستعرض الشيف غادة التلى خلال برنامج زعفران وفانيليا المذاع عبر فضائية سفرة، طريقة عمل كيكة الشيكولاتة الهشة.

ولعمل كيكة الشيكولاتة

مكونات عمل كيكة الشيكولاتة:

3 أكواب دقيق

5 بيضات

كوب زيت على سمن

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كوب لبن حليب

فانيليا

2 كوب سكر

كيس بيكينج بودر

ربع كوب كاكاو

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة:

- نسخن الفرن، ونحضر صينية فرن مدهونة بالزيت ومعفرة بالدقيق.

- نحضر الخلاط الكهربائي، ونضع به البيض ونضرب جيدا حتى يفتح لونه.

- نضيف الفانيليا لبيض ونخفق مرة أخرى.

- بعدها نضيف اللبن الحليب ونضرب جيدا، ثم نضيف الزيت والسمن والكاكاو ونستمر فى الخفق.

- بعدها نضيف السكر تدريجيا مع الخفق المستمر، حتى تتجانس المكونات.

- نحضر بولة عميقة وننخل الدقيق ونضعه بالبولة ونضيف له البيكينج بودر ونخلط جيدا.

- نحضر خليط البيض واللبن، ونضيفه إلى الدقيق تدريجيا مع الخفق الجيد بالمضرب اليدوى، حتى نحصل على خليط متجانس.

- نصب خليط الكيك في صينية الفرن التي جهزناها فى البداية.

- وندخل صينية الكيك في الفرن الساخن ونتركها لمدة 30 دقيقة.

- وعند خروج الكيك من الفرن يجب عمل اختبار لنضجها من المنتصف، حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.

ويمكن استبدال الحليب والكاكاو بعصير البرتقال مع بشر برتقالة لعمل الكيك بالبرتقال.

ويجب مراعاة عدم فتح باب الفرن أثناء تسوي الكيك، إلا بعد مرور 20 دقيقة على دخول الكيك الفرن حتى لا تهبط.

ويجب أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة، ويكون الدقيق نظيف ومن مكان موثوق فيه وذلك لضمان نجاح الكيك.

ولعمل كيك الرواني

مكونات عمل كيكة الرواني:

٤ بيضات

٢ ملعقة كبيرة زيت

كوب زبادي “٢ علبة العلبة ٨٠ جرام ”

كوب إلا ربع دقيق سمولينا

كوب دقيق عادي

٢ ملعقة جوز هند حسب الرغبة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

٤ ملاعق سكر

للتزيين

كوب جوز هند

٢ كوب شربات

مكونات الشربات:

٢ كوب سكر

كوب ماء

ليمونة

طريقة عمل كيكة الرواني:

-نشعل الفرن ونتركه يسخن.

-في الخلاط نضع البيض والفانيليا ونخلط جيدا.

- ثم نضع السكر ويخلط جيدا، ثم يضاف الزبادي والزيت ونضرب حتى تتجانس المكونات.

- في بوله نضع الخليط السائل، ثم يضاف دقيق السمولينا والدقيق العادي والبيكنج بودر وملعقتين جوز هند ويخلط جيدًا.

-ثم توضع في صينية مبطنة بالدقيق والزيت.

-ثم ندخل الرواني فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ في الوسط لمدة من ١٥ إلى ٢٠ دقيقة، ثم نخرج الرواني من الفرن وتسقى بالشربات وتزين بجوز الهند.