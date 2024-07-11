ستينية تحتفل مع زوجها العشريني بمعرفة جنس طفلهما
في واقعة غريبة من نوعها احتفلت امرأة تبلغ من العمر63 عامًا، وزوجها البالغ من العمر 26 عامًا، بجنس مولودهما الأول القادم، عبر حفل كبير.
زوج يحتفل مع زوجته صاحبة الـ63 عاما بعد تحديد جنس مولودهما
وذكرت تقارير إعلامية أن المرأة تدعى شيريل ماكجريغور، من مدينة روما بولاية جورجيا الأمريكية، أم لسبعة أطفال وجدة لسبعة عشر طفلًا، التقت حب حياتها كوران ماكين في عام 2012 عندما كان عمره 15 عامًا فقط، وكان عمرها 52 عامًا.
في عام 2021، تزوج الاثنان وسرعان ما حولتهما الرومانسية غير المتوقعة مع الفجوة العمرية الكبيرة بينهما إلى «عالم الأحاسيس» على «تيك توك».وبعد قضاء سنوات في التفاخر بحبهما عبر الإنترنت، كشف الزوجان العام الماضي أنهما سينجبان طفلًا.
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