أخبار الاقتصاد اليوم: صندوق النقد يكشف السبب الحقيقي لإرجاء صرف الشريحة الثالثة من القرض لمصر.. تراجع معدل التضخم في أمريكا

شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد التي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

صندوق النقد يكشف السبب الحقيقي لإرجاء صرف الشريحة الثالثة من القرض لمصر

كشف المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سبب إرجائه صرف شريحة قيمتها 820 مليون دولار ضمن القرض المقرر لمصر.

وأكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن سبب إرجائه صرف شريحة قيمتها 820 مليون دولار؛ جاءت لحين وضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل الفنية.

واستبعد صندوق النقد الدولي، من على جدول اجتماعاته المقررة غدا، مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، بسبب "عدم استيفاء بعض الشروط"، بحسب وكالة بلومبرج.



قرض صندوق النقد لمصر



وأجرت بعثة من صندوق النقد زيارة إلى القاهرة في مايو الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

البورصة المصرية تكشف 7 محاور جديدة لتطوير استراتيجيات التداول

البورصة المصرية، كشفت إدارة البورصة المصرية بختام حركة تداولات الاسبوع ضمن استراتيجيتها الجديدة للتداول خلال النصف الثانى من العام الجارى، عن إطلاق منصة لتلقي المقترحات والحوار المجتمعي على موقعها الإلكتروني تحت اسم "منصة حوار البورصة"، بحيث تتضمن نموذجا لتلقي المقترحات وأيضا الموضوعات تحت الدراسة مع نموذج لإبداء الرأي بشأنها، وذلك لتلقي آراء كافة عناصر السوق تعزيزًا للمشاركة التفاعلية وإثراء لعملية اتخاذ القرار.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالحليم خبير أسواق المال لــ “ فيتو ”: تم إضافة منصة جديدة تحت مسمى "منصة حوار البورصة" على موقع البورصة المصرية حيث تضمنت المنصة محورين مهمين ( استراتيجيات البورصة - تلقي المقترحات).

وزير قطاع الأعمال: نستهدف تعظيم عوائد الأصول المملوكة للشركات التابعة

شارك المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، في الاجتماع الثالث للجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب.

جاء ذلك بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

مواصفات خاتم سامسونج Galaxy Ring المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بعد إطلاقه رسميا

كشفت سامسونج للإلكترونيات عالميا عن خاتم Galaxy Ring المدعوم بالذكاء الاصطناعي Galaxy AI للأجهزة القابلة للارتداء، لتقديم تجارب صحية للمستخدمين وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات خاتم سامسونج.

يأتى خاتم سامسونج Galaxy Ring ليتيح مراقبة وتتبع الصحة والرؤى الشخصية أثناء ارتدائه حتى أثناء النوم.

تم تصميم ring Galaxy لمراقبة الصحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويتراوح وزنه من 2.3 جرامًا إلى 3.0 جرامًا مع مقاومة الماء حتى 10ATM ولمسة نهائية من التيتانيوم من الدرجة 5، ويمكن الاستخدام المستمر للخاتم مع ما يصل إلى سبعة أيام من عمر البطارية، والاستفادة من علبة الشحن charging caseالمصممة خصيصًا مع إضاءة LED للإشارة إلى حالة الشحن.

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم تسجل 11 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور، سجل سعر الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024؛ تباينًا ملحوظًا، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

تراوح سعر كيلو الطماطم من 5 إلى 11 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البصل من 3 إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 إلى 13 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 16 إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 7 إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 6 إلى 9 جنيهات.



تراجع معدل التضخم في أمريكا بنسبة 0.1% خلال يونيو

معدل التضخم، قال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس واسع لتكاليف السلع والخدمات، تباطأ على أساس شهري وسنوي، حيث كانت الزيادة السنوية والشهرية أقل من التوقعات وأقل من بيانات شهر مايو.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، فقد تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي مسجلًا تراجعًا بنسبة 0.1% على أساس شهري في يونيو، فيما ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي.