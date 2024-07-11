صندوق النقد يكشف السبب الحقيقي لإرجاء صرف الشريحة الثالثة من القرض لمصر

كشف المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سبب إرجائه صرف شريحة قيمتها 820 مليون دولار ضمن القرض المقرر لمصر.

وأكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن سبب إرجائه صرف شريحة قيمتها 820 مليون دولار؛ جاءت لحين وضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل الفنية.

واستبعد صندوق النقد الدولي، من على جدول اجتماعاته المقررة غدا، مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، بسبب "عدم استيفاء بعض الشروط"، بحسب وكالة بلومبرج.

قرض صندوق النقد الممنوح لمصر

وأجرت بعثة من صندوق النقد زيارة إلى القاهرة في مايو الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

صندوق النقد الدولي، فيتو

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وضع مصر على جدول اجتماعات الصندوق والموافقة على المراجعة، كان سيسمح لها بصرف شريحة جديدة من قرضها، ثم التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من "صندوق الصلابة والمرونة".

شروط صندوق النقد الدولي

بحسب تقرير صندوق النقد الدولي للمراجعتين الأولى والثانية، والمنشور في مارس الماضي، فإن إجراء المراجعة الثالثة يلزم مصر بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المالية العامة، ونشر تقارير التدقيق السنوية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات المالية، وتنفيذ خطة إعادة رسملة البنك المركزي، وتقييم احتياجاته من إعادة الرسملة بناء على التشاور مع موظفي "صندوق النقد"، والنظر في استكمال البنك المركزي الامتثال لمعايير المحاسبة المصرية.