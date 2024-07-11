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اقتصاد

البورصة المصرية تكشف 7 محاور جديدة لتطوير استراتيجيات التداول

مؤشرات التداول، فيتو
مؤشرات التداول، فيتو

البورصة المصرية، كشفت إدارة البورصة المصرية بختام حركة تداولات الاسبوع ضمن استراتيجيتها الجديدة للتداول خلال النصف الثانى من العام الجارى، عن إطلاق منصة لتلقي المقترحات والحوار المجتمعي على موقعها الإلكتروني تحت اسم "منصة حوار البورصة"، بحيث تتضمن نموذجا لتلقي المقترحات وأيضا الموضوعات تحت الدراسة مع نموذج لإبداء الرأي بشأنها، وذلك لتلقي آراء كافة عناصر السوق تعزيزًا للمشاركة التفاعلية وإثراء لعملية اتخاذ القرار.

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استراتيجيات البورصة وتلقي المقترحات 

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالحليم خبير أسواق المال لــ “ فيتو ”: تم إضافة منصة جديدة تحت مسمى "منصة حوار البورصة" على موقع البورصة المصرية حيث تضمنت المنصة محورين مهمين ( استراتيجيات البورصة - تلقي المقترحات ).

 

 

7 محاور استراتيجية البورصة المصرية - سوق المال 


1. المحور الأول: الإطار العام للسوق ويتضمن عدد 9 بنود.
2. المحور الثاني: الطروحات ويتضمن عدد 5 بنود.
3. المحور الثالث: تطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية ويتضمن عدد 9 بنود.
4. المحور الرابع: تطوير قواعد وآليات التداول ويتضمن عدد 19 بندًا.
5. المحور الخامس: الأسواق والأدوات المالية الجديدة ويتضمن عدد 5 بنود.
6. المحور السادس: الترويج ونشر الثقافة المالية والتدريب والعلاقات الدولية ويتضمن عدد 11 بندًا.
7. المحور السابع: التكنولوجيا المالية ويتضمن عدد 3 بنود.

 

الحوار المجتمعي البناء مع كافة أطراف السوق

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير التي اعتمدت في إعدادها على الحوار المجتمعي البناء مع كافة أطراف السوق، ومن منطلق حرص إدارة البورصة المصرية على استمرار وتعزيز الحوار المجتمعي مع مختلف عناصر منظومة سوق المال، وعملًا على توفير عدة بدائل للتواصل الفعال والبناء بين إدارة البورصة المصرية ومجتمع سوق المال،  ورغبة في التواصل مع مختلف شرائح المستثمرين والمتداولين.

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استراتيجية تطوير البورصة والتنافس في المنطقة

وأوضح عبد الحيلم أن إعلان البورصة عن تلك المنصة يأتى انطلاقا من تاريخ طويل يمتد إلى أكثر من 140 عام، حيث تسعى استراتيجية تطوير البورصة المصرية إلى استمرارية ريادتها ووضعها التنافسي في المنطقة.

ولفت الى أن سوق المال المصرى رائد إقليميا وفى مقدمة الأسواق على مستوى العالم في النصف الأول من القرن العشرين، ولم تكن البورصة المصرية رائدة فقط من حيث الإنشاء ولكن كانت في فترات سابقة مرجعًا للتشريعات المنظمة وقواعد العمل للعديد من البورصات الإقليمية. 

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