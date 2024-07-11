مواصفات خاتم سامسونج Galaxy Ring المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بعد إطلاقه رسميا

كشفت سامسونج للإلكترونيات عالميا عن خاتم Galaxy Ring المدعوم بالذكاء الاصطناعي Galaxy AI للأجهزة القابلة للارتداء، لتقديم تجارب صحية للمستخدمين وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات خاتم سامسونج.

مواصفات خاتم سامسونج

يأتى خاتم سامسونج Galaxy Ring ليتيح مراقبة وتتبع الصحة والرؤى الشخصية أثناء ارتدائه حتى أثناء النوم.

تم تصميم ring Galaxy لمراقبة الصحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويتراوح وزنه من 2.3 جرامًا إلى 3.0 جرامًا مع مقاومة الماء حتى 10ATM ولمسة نهائية من التيتانيوم من الدرجة 5، ويمكن الاستخدام المستمر للخاتم مع ما يصل إلى سبعة أيام من عمر البطارية، والاستفادة من علبة الشحن charging caseالمصممة خصيصًا مع إضاءة LED للإشارة إلى حالة الشحن.

ويتوفر الخاتم بثلاثة خيارات من الألوان، أسود تيتانيوم، وفضي تيتانيوم، وذهبي تيتانيوم، ومجموعة مقاسات من 9 خيارات.

كما يُتيح Galaxy Ring الحصول على دعم شخصي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والذي يتحسن بمرور الوقت عبر القدرات المتقدمة لـ Galaxy AI.

كما تم دمج جميع البيانات والرؤى في تطبيق Samsung Health، مما يسمح بالوصول السلس داخل منصة واحدة دون الحاجة إلى الاشتراك.

ويركز Galaxy Ring على النوم باعتباره مكونًا أساسيًا للصحة، ويقدم تحليلًا عالي المستوى للنوم وخوارزمية نوم قوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمساعدة على فهم أنماط النوم وإنشاء عادات أفضل.

كما يتضمن خص مثل نقاط النوم وتحليل الشخير، إلى جانب مقاييس جديدة مثل الحركة أثناء النوم، وزمن الوصول للنوم، ومعدل ضربات القلب، ومعدل التنفس للحصول على تقييم مفصل ودقيق لجودة النوم.

وتعمل خاصية Energy Score الجديدة، التي تم تمكينها بواسطة Galaxy AI، على زيادة الوعي بكيفية تأثير الصحة على الحياة اليومية، وتقدم توصيات بناءً على الحالة البدنية الحالية.

ويتم حساب هذه النتيجة من خلال تقييم الحالة البدنية والعقلية عبر أربعة عوامل رئيسة، وهي: النوم، والنشاط، ومعدل ضربات القلب أثناء النوم، وتقلب معدل ضربات القلب أثناء النوم.

كما تقدم خاصية نصائح العافية Wellness Tips، المستندة إلى بيانات شاملة والمصممة حسب الاهتمامات الفردية، رسائل مخصصة لتعزيز رفاهيتك العامة طوال الرحلة الصحية.

ويعمل Galaxy Ring على تحسين مراقبة العافية اليومية من خلال توفير رؤى شاملة حول صحة القلب.

وباستخدام تنبيه معدل ضربات القلب تتلقى إشعارات فورية من خلال تطبيق health Samsung حول أي معدل ضربات قلب مرتفع أو منخفض بشكل غير عادي في الوقت الفعلي.

التحقق المباشر من نبضات القلب

كما يوفر التحقق المباشر من معدل ضربات القلب Live Heart Rate Check تفاصيل إضافية مثل عدد النبضات في الدقيقة ووقت البدء والمدة حيث قال تي إم روه، رئيس ومدير وحدة أعمال الأجهزة المحمولة في سامسونج للإلكترونيات ستساعد الرؤى المتوفرة مع Galaxy Ring المستخدمين على تحويل البيانات إلى رؤى قيمة، وبدء حقبة جديدة من التجارب الصحية الذكية الشاملة.

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