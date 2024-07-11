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اقتصاد

تراجع معدل التضخم في أمريكا بنسبة 0.1% خلال يونيو

التضخم في أمريكا،
التضخم في أمريكا، فيتو

معدل التضخم، قال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس واسع لتكاليف السلع والخدمات، تباطأ على أساس شهري وسنوي، حيث كانت الزيادة السنوية والشهرية أقل من التوقعات وأقل من بيانات شهر مايو.

 

تراجع معدل التضخم في أمريكا

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، فقد تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي مسجلًا تراجعًا بنسبة 0.1% على أساس شهري في يونيو، فيما ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي.

التضخم في أمريكا، فيتو

في حين ارتفع المؤشر على أساس سنوي بنسبة 3.3%، وهي أبطأ وتيرة للتضخم منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس.

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