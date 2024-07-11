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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم تسجل 11 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور، سجل  سعر الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024؛ تباينًا ملحوظًا، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

«فيتو» تستعرض سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024، في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو
  1. تراوح سعر كيلو الطماطم من 5 إلى 11 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 20 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو البصل من 3 إلى 8 جنيهات.
  4. تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 إلى 13 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 16 إلى 20 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 7 إلى 10 جنيهات.
  7. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 6 إلى 9 جنيهات.
  8. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 10 إلى 14 جنيهًا.
  9. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 4 إلى 9 جنيهات.
  10. تراوح سعر كيلو ملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.
  11. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 15 جنيهًا.
  12. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 10 إلى 12 جنيهًا.
  13. تراوح سعر كيلو بامية من 18 إلى 30 جنيهًا.
  14. تراوح سعر كيلو الثوم من 40 إلى 60 جنيهًا.
  15. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 8 إلى 20 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض البصل والليمون في سوق العبور

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