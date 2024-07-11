الدوري الممتاز، مودرن سبورت يتقدم 2-0 على المقاولون في الشوط الأول

الدوري المصري، تقدم فريق مودرن سبورت علي نظيره المقاولون العرب بثنائية نظيفة في الشوط الأول من مباراة الفريقين، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري الممتاز باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

الشوط الأول في مباراة مودرن سبورت والمقاولون العرب

وخطف فريق مودرن سبورت هدف التقدم عن طريق رأسية المغربي عبدالكبير الوادي، في الدقيقة 21، بعد ركلة حرة نفذها طارق طه.

وحرص لاعبو مودرن سبورت على الاحتفال بالهدف برفع شارة الحداد وقميص يحمل صورة زميلهم الراحل أحمد رفعت.

وعزز مودرن سبورت تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 44، بعد عرضية أرضية من محمود شعبان، تابعها أرنولد إيبا بتسديدة أرضية متقنة بقدمه اليسرى.

الراحل أحمد رفعت

ووقف الجميع بمباراة مودرن سبورت والمقاولون العرب دقيقة حداد علي روح الراحل احمد رفعت قبل انطلاق مباراة الفريقين

وزين الراحل أحمد رفعت قميص لاعبي فريق مودرن سبورت خلال عمليات الإحماء وكتب علي القميص"لن ننساك اللاعب الخلوق احمد رفعت"

كما حملت لافتات صورة الراحل أحمد رفعت مكتوب عليها الله يرحمك يا رفعت في الجنة إن شاء الله أبدا لن ننساك"

ووضع المقاولون العرب لافتة خاصة تحمل صورة الراحل أحمد رفعت قبل انطلاق مباراة الفريق أمام مودرن سبورت.



تشكيل مودرن سبورت أمام المقاولون

وجاء تشكيل مودرن سبورت كالتالي:

محمود حمدي ومحمود رزق وعلي الفيل وعمرو السيسي وطارق طه ومحمود شعبان وعبد الكبير الوادي وغنام محمد وأحمد عاطف وأحمد كباكا وإيبا.

مباراة المقاولون ومودرن سبورت

وكانت مباراة المقاولون ومودرن سبورت تأجلت من يوم السبت الماضي بسبب وفاة أحمد رفعت في نفس يوم المباراة.

حكام مباراة المقاولون ومودرن سبورت

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم اعلنت عن طاقم حكام مباراة المقاولون ومودرن سبورت بقيادة طارق مجدي.

ويعاونه كلا من شهاب راشد مساعد أول، كريم السعيد مساعد ثان، أحمد جمال حكما رابعا، وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا أحمد الغندور وأسامة محمد.

ترتيب الدوري المصري



ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويليه الأهلي في المركز الثاني قبل إنطلاق المباريات المؤجلة.

1- بيراميدز 68 نقطة

2- الأهلي 57 نقطة

3- المصري البورسعيدي 51 نقطة

4- مودرن سبورت 44 نقطة

5- سموحة 42 نقطة

6- إنبي 42 نقطة

7- الزمالك 41 نقطة

8- زد اف سي 41 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 41 نقطة

10- الاتحاد السكندري 38 نقطة

11- طلائع الجيش 35 نقطة

12- البنك الأهلي 33 نقطة

13- الجونة 32 نقطة

14- الإسماعيلي 31 نقطة

15- فاركو 29 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة