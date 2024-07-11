بعد تأجيل المباراة لوفاة أحمد رفعت، المقاولون يواجه مودرن سبورت الليلة

الدوري المصري، يستضيف المقاولون نظيره مودرن سبورت اليوم الخميس في مؤجلات الجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري الممتاز باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وتأجلت مباراة المقاولون ومودرن سبورت يوم السبت الماضي بسبب وفاة أحمد رفعت في نفس يوم المباراة.

موعد مباراة المقاولون ومودرن سبورت

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة المقاولون ومودرن سبورت اليوم الخميس في التاسعة مساء وتذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويليه الأهلي في المركز الثاني قبل إنطلاق المباريات المؤجلة.

ترتيب الدوري المصري



1- بيراميدز 68 نقطة

2- الأهلي 57 نقطة

3- المصري البورسعيدي 51 نقطة

4- مودرن سبورت 44 نقطة



5- سموحة 42 نقطة

6- إنبي 42 نقطة

7- الزمالك 41 نقطة

8- زد اف سي 41 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 41 نقطة

10- الاتحاد السكندري 38 نقطة

11- طلائع الجيش 35 نقطة

12- البنك الأهلي 33 نقطة

13- الجونة 32 نقطة

14- الإسماعيلي 31 نقطة

15- فاركو 29 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة