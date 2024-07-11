"لن ننساك"، لاعبو مودرن سبورت يرتدون قمصانا عليها صورة أحمد رفعت

الدوري المصري، حرص لاعبو فريق مودرن سبورت علي ارتداء قميص يحمل صورة الراحل أحمد رفعت خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة المقاولون العرب في التاسعة من مساء اليوم، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري الممتاز باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وحمل القميص: "لن ننساك اللاعب الخلوق احمد رفعت".

تشكيل مودرن سبورت أمام المقاولون

وجاء تشكيل مودرن سبورت كالتالي:

محمود حمدي ومحمود رزق وعلي الفيل وعمرو السيسي وطارق طه ومحمود شعبان وعبد الكبير الوادي وغنام محمد وأحمد عاطف وأحمد كباكا وإيبا.

مباراة المقاولون ومودرن سبورت

وكانت مباراة المقاولون ومودرن سبورت تأجلت من يوم السبت الماضي بسبب وفاة أحمد رفعت في نفس يوم المباراة.

حكام مباراة المقاولون ومودرن سبورت

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن طاقم حكام مباراة المقاولون ومودرن سبورت بقيادة طارق مجدي.

ويعاونه كل من شهاب راشد مساعد أول، كريم السعيد مساعد ثان، أحمد جمال حكما رابعا، وعلى تقنية الفيديو يتواجد كل أحمد الغندور وأسامة محمد.

ترتيب الدوري المصري



ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويليه الأهلي في المركز الثاني قبل انطلاق المباريات المؤجلة.

1- بيراميدز 68 نقطة

2- الأهلي 57 نقطة

3- المصري البورسعيدي 51 نقطة

4- مودرن سبورت 44 نقطة

5- سموحة 42 نقطة

6- إنبي 42 نقطة

7- الزمالك 41 نقطة

8- زد اف سي 41 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 41 نقطة

10- الاتحاد السكندري 38 نقطة

11- طلائع الجيش 35 نقطة

12- البنك الأهلي 33 نقطة

13- الجونة 32 نقطة

14- الإسماعيلي 31 نقطة

15- فاركو 29 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة