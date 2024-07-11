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رياضة

الدوري الممتاز، تشكيل المقاولون لمواجهة مودرن سبورت

تشكيل المقاولون لمواجهة
تشكيل المقاولون لمواجهة مودرن سبورت

الدوري المصري، أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون تشكيل فريقه لمواجهة مودرن سبورت في بطولة الدوري المصري. 

تشكيل المقاولون لمواجهة مودرن سبورت 

وجاء التشكيل كالتالي:

محمود أبوالسعود في حراسة المرمي، وأمير عابد وفاروقا نور الدين وأحمد علاء وجوزيف أوشايا وأحمد مودي ومحمد مجلي وعبدالرحمن خالد جبنة وعمر سافيولا وأمادو أنياص ومحمد سالم. 

وتضم دكة البدلاء لؤي وائل وجواكيم اوجيري ومحمد هاني تريكا وعامر عامر وزياد فرج وفراس عايفيه ومحمد عبدالناصر ومعز افولوا ومهند محمد. 

ويحل مودرن سبورت ضيفا اليوم الخميس على المقاولون العرب في مؤجلات الجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري الممتاز باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وكانت مباراة المقاولون ومودرن سبورت تأجلت من يوم السبت الماضي بسبب وفاة أحمد رفعت في نفس يوم المباراة.

 

موعد مباراة المقاولون ومودرن سبورت 


ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة المقاولون ضد مودرن سبورت اليوم الخميس في التاسعة مساء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

 

القناة الناقلة لمباراة المقاولون ومودرن سبورت

 وتذاع مباراة المقاولون ومودرن سبورت في الدوري المصري عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولات الكرة المصرية. 

حكام مباراة المقاولون ومودرن سبورت

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم اعلنت عن طاقم حكام مباراة المقاولون ومودرن سبورت بقيادة طارق مجدي.

ويعاونه كلا من شهاب راشد مساعد أول، كريم السعيد مساعد ثان، أحمد جمال حكما رابعا، وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا أحمد الغندور وأسامة محمد.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويليه الأهلي في المركز الثاني قبل إنطلاق المباريات المؤجلة.

 

ترتيب الدوري المصري


1- بيراميدز 68 نقطة

2- الأهلي 57 نقطة

3- المصري البورسعيدي 51 نقطة

4- مودرن سبورت 44 نقطة

5- سموحة 42 نقطة

6- إنبي 42 نقطة

7- الزمالك 41 نقطة

8- زد اف سي 41 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 41 نقطة

10- الاتحاد السكندري 38 نقطة

11- طلائع الجيش 35 نقطة

12- البنك الأهلي 33 نقطة

13- الجونة 32 نقطة

14- الإسماعيلي 31 نقطة

15- فاركو 29 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة

 

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