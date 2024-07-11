الدوري الممتاز، دقيقة حداد علي روح أحمد رفعت قبل مباراة مودرن سبورت والمقاولون

الدوري المصري، وقف الجميع بمباراة مودرن سبورت والمقاولون العرب دقيقة حدادا علي روح الراحل احمد رفعت قبل انطلاق مباراة الفريقين، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري الممتاز باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

زين الراحل أحمد رفعت قميص لاعبي فريق مودرن سبورت خلال عمليات الإحماء.

وكتب علي القميص"لن ننساك اللاعب الخلوق أحمد رفعت".

كما حملت لافتات صورة الراحل أحمد رفعت ومكتوب عليها الله يرحمك يا رفعت في الجنة إن شاء الله أبدا لن ننساك".

تشكيل مودرن سبورت أمام المقاولون

وجاء تشكيل مودرن سبورت كالتالي:

محمود حمدي ومحمود رزق وعلي الفيل وعمرو السيسي وطارق طه ومحمود شعبان وعبد الكبير الوادي وغنام محمد وأحمد عاطف وأحمد كباكا وإيبا.

مباراة المقاولون ومودرن سبورت

وكانت مباراة المقاولون ومودرن سبورت تأجلت من يوم السبت الماضي بسبب وفاة أحمد رفعت في نفس يوم المباراة.

حكام مباراة المقاولون ومودرن سبورت

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم اعلنت عن طاقم حكام مباراة المقاولون ومودرن سبورت بقيادة طارق مجدي.

ويعاونه كلا من شهاب راشد مساعد أول، كريم السعيد مساعد ثان، أحمد جمال حكما رابعا، وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا أحمد الغندور وأسامة محمد.

ترتيب الدوري المصري



ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويليه الأهلي في المركز الثاني قبل إنطلاق المباريات المؤجلة.

1- بيراميدز 68 نقطة

2- الأهلي 57 نقطة

3- المصري البورسعيدي 51 نقطة

4- مودرن سبورت 44 نقطة

5- سموحة 42 نقطة

6- إنبي 42 نقطة

7- الزمالك 41 نقطة

8- زد اف سي 41 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 41 نقطة

10- الاتحاد السكندري 38 نقطة

11- طلائع الجيش 35 نقطة

12- البنك الأهلي 33 نقطة

13- الجونة 32 نقطة

14- الإسماعيلي 31 نقطة

15- فاركو 29 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة