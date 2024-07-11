ستارمر: تحدثت مع بايدن في قمة الناتو وكان ذكيا ورشيقا

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمرز، اليوم الخميس: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان في حالة جيدة عندما التقى به علي هامش قمة الناتو الجارية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وسط مخاوف من قدرته العقلية والجسدية.

وأضاف ستارمرز بحسب " بي بي سي" أنه عقد اجتماعا مع بايدن واستغرق ساعة كاملة بدلًا من 45 دقيقة المقررة للقاء الثنائي، مضيفا لقد تحدثنا عن عدد كبير من المشكلات بوتيرة سريعة، لقد كان في الواقع في حالة جيدة حقًا، وذكيًا ورشيقًا.

بايدن يلقي خطابا في قمة الناتو

والقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، خطابا بنبرة متماسكة في كلمته بافتتاح قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في واشنطن، في حين كانت جميع أعين الأمريكيين عليه وسط دعوات من داخل حزبه بالانسحاب من السباق الرئاسي، علي خلفية تدهور حالته الصحية والأداء الهزيل أمام ترامب في المناظرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ